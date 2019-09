Hemmingen

Nanu? Erntedank ist doch erst am Sonntag, 6. Oktober, doch in Hemmingen wird schon eine Woche früher gefeiert. Dazu haben sich die evangelischen Gemeinden in der Kirchenregion Hemmingen wegen der Herbstferien entschieden, die am 3. Oktober beginnen. So hatten sie auch im Vorjahr entschieden. Vielerorts sind nun für Sonntag, 29. September, Gottesdienste geplant, und in Devese sogar noch einen Tag früher.

Die Erntedankgottesdienste in Hemmingen:

Devese:Der Gottesdienst mit Pastor Peter Beyger in der Kapelle beginnt am Sonnabend, 28. September, um 17 Uhr.

Hemmingen-Westerfeld: Die Gottesdienste mit Pastor Peter Beyger beginnen um 8.30 Uhr in der Kapelle im Alten Dorf sowie um 10 Uhr in der Trinitatiskirche.

Ohlendorf/ Hiddestorf: Der Feuerwehrmusikzug Hiddestorf/Ohlendorf und der Nicolaichor der Kirchengemeinde Hiddestorf/Ohlendorf begleiten den Gottesdienst mit Pastor Richard Gnügge ab 10 Uhr auf dem Hof Reineke, Heifeld 4, in Ohlendorf. Im Anschluss gibt es einen Imbiss und Aktionen für Kinder. Mit dem Gottesdienst endet auch die erste Faire Woche im Hemminger Stadtgebiet. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Ohlendorfer Reithalle verlegt.

Wilkenburg/Harkenbleck: Der Chor Voca Vitus wirkt im Familiengottesdienst mit Pastorin Harriet Maczewski ab 11 Uhr in der St.-Vitus-Kirche mit. Dem schließt sich das Kirchkaffee an. Die Erntegaben werden gegen Spenden für die Diakoniekasse der Kirchengemeinde abgegeben. Zur Gemeinde gehört auch Harkenbleck.

Arnum:Dort ist kein Gottesdienst vorgesehen. Besuchern wird empfohlen, bei einem der anderen Erntedankgottesdienste mitzufeiern. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet sich im Gemeindebüro in Arnum unter Telefon (0 51 01) 34 14.

So feiern die Katholiken

Messen zum Erntedank in der katholischen Kirchengemeinde werden am 6. Oktober gefeiert: ab 9 Uhr in der St.-Maria-Kirche in Pattensen und ab 11 Uhr in der St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen.

