Neues Projekt der Jugendpflege: Kinder im Alter ab zehn Jahren können von Mittwoch, 1. April, an online mit dem Videospiel Minecraft die Stadt Hemmingen nachbilden. Dafür stellt die Stadt einen eigenen Serverzugang zur Verfügung.

Bei dem Spiel Minecraft werden per Mausklick, mit einer Konsole oder wie hier am Tablet per Fingertipp virtuelle Welten erschaffen. Quelle: privat