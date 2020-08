Bei einer Ferienpassaktion des Vereins Heuhüpfer haben sechs Jungen und Mädchen am Montag Gemüse auf dem Kinderacker des Kampfelder Hofes in Hiddestorf geerntet. Während des Gewitters schauten sie sich zudem Bereiche an, die Besuchern des Hemminger Betriebs sonst verschlossen sind.