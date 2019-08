Hemmingen-Westerfeld/Wennigsen

Die Feuerwehr hat am Freitag in Hemmingen-Westerfeld einen sechs Wochen alten Säugling befreit, der in der Mittagshitze etwa eine halbe Stunde in einem Auto eingeschlossen war.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr fiel der Mutter auf dem Lidl-Parkplatz an der Weetzener Landstraße die Autotür zu, die damit verriegelt war. Der Schlüssel befand sich im Wagen, ebenso der Junge in einem Autositz.

Feuerwehr schlägt Scheibe ein

Die Polizei wurde gegen 11.20 Uhr alarmiert, konnte aber das Auto nicht öffnen. So wurde gegen 11.45 Uhr die Feuerwehr gerufen. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen und der direkten Sonneneinstrahlung schlugen die Feuerwehrleute eine Seitenscheibe ein, um das Auto zu öffnen und den Jungen aus dem überhitzten Fahrzeug herauszuholen.

Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und vorsichtshalber ins Kinderkrankenhaus gebracht. Die Mutter wohnt in Wennigsen.

Der Einsatz für die drei Feuerwehrleute dauerte etwa eine halbe Stunde. Weitere Mitglieder standen auf Abruf im Feuerwehrhaus bereit. Über den Wagentyp konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von Andreas Zimmer