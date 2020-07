Hemmingen-Westerfeld/Arnum

In den zwei Hemminger Freibädern müssen sich Schwimmer um den nötigen Abstand derzeit keine Sorgen machen. Das eher wechselhafte Sommerwetter lässt nicht gerade Massen an den Strandbadsee in Hemmingen-Westerfeld oder in das Freibad in Arnum strömen.

Wegen der Corona-Pandemie mussten beide Bäder zwar viele Regeln aufstellen – etwa, dass Duschen und Umkleiden gesperrt sind, Gäste sich registrieren und in bestimmten Bereichen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Zudem darf nur eine maximale Zahl von Badegästen auf das Gelände und ins Wasser: In beiden Anlagen sind es höchstens 250.

Anzeige

Weiterhin keine Anmeldung im Freibad notwendig

Eine Anmeldung wie im Büntebad oder in Freibädern in Hannover sei für Schwimmer aber weiterhin nicht nötig, heißt es in Arnum und Hemmingen-Westerfeld. Der Zulauf sei nicht annähernd so groß wie in vorherigen Jahren. Was das wechselhafte Wetter für die gesamte Saison bedeutet, steht noch nicht fest – aber für Becken und See gilt: Da geht noch was.

Von Katharina Kutsche