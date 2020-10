Hemmingen-Westerfeld

Corona bringt alles durcheinander: Die neue Kunstausstellung im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld hätte schon viel früher beginnen sollen, doch selbst der Termin für die offizielle Eröffnung verzögerte sich. Diese Woche war es soweit, dabei hängen die rund 30 Werke des Kunstmalers Karsten Berlin aus Hannover schon seit Anfang Juni im Foyer, auf den Gängen von drei Etagen und im Ratssaal.

Wegen der Pandemie sei eine öffentliche Vernissage mit vielen Gästen nicht möglich, bedauert Monika Kupka, Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro. Innerhalb von 14 Tagen habe die Stadt Anfang Februar 2020 mit dem Künstler auf dessen Anfrage hin die Ausstellung vereinbart, bis Corona alles ausbremste.

Karsten Berlin arbeitet hauptberuflich in einer Bank

Nichtsdestotrotz hat der 1965 in Gardelegen in der Altmark geborene Karsten Berlin, der hauptberuflich bei einer Bank in Hannover tätig ist, bereits vier seiner in Hemmingen-Westerfeld ausgestellten Werke verkauft. Die knapp 30 Arbeiten im Rathaus sind zum Teil in Acryl, die neueren Werke zumeist in Öl auf Leinwand erstellt. Mischtechniken sind ebenso zu beobachten wie der Einsatz von Hartfaserplatten als Untergrund statt Leinwand und von Spachtel statt Pinsel, um Gefühle und Stimmungen auf individuelle Art festzuhalten.

„Ich liebe die wunderbare Welt der Vielfalt und nehme mir die Freiheit, zu malen, was mich bewegt und mir Freude macht“, sagt Berlin, der seit 2014 verstärkt künstlerisch tätig ist. Die ausgestellten Arbeiten zeigen denn auch das Spektrum von der gegenständlichen Malerei bis hin zur Abstraktion – und das im Format von 30 x 40 bis hin zu 80 x 100 cm. Berlin malt in seinem Gartenhaus-Atelier auf dem Land.

Hannoveraner zeigt Werke in Fernsehshow

„Ich male, was mir in den Sinn kommt. Das kann ein Motiv vor Ort sein, das mir fantasiemäßig gerade einfällt, oder aber bei einem entsprechenden Auftrag auch detailgewünscht nach einer fotografischen Vorlage.“ Er hat bereits in Banken, Sparkassen und Kliniken in Wildeshausen, Kalbe, Salzwedel, Gifhorn, Melle, Quedlinburg und Wernigerode ausgestellt. Auch bei einer Kunstmesse in Ulm, im Landtag von Sachsen-Anhalt und bei einer Fernsehshow in Hamburg war er mit seinen Werken dabei.

In den vergangenen drei Jahren nahm der Künstler zudem an der Stadtgebiet-Ausstellung „Kunst und Licht“ in Fallersleben teil. Dort setzte er sich ins Restaurant zwischen seine dort ausgestellten Bilder und fing zu malen an. Als Autodidakt bildet er sich dabei regelmäßig weiter.

Sein erstes Bild entstand im Malkurs in Benthe

„Trennen kann ich mich von all meinen Bildern. Sogar von meinem ersten, das bei einem Malkurs in Benthe entstanden ist“, sagt Berlin. Schließlich wolle er etwas Neues machen. Seine Frau habe aber auch schon kritisiert, wenn die Wände daheim kahl sind, weil alle Bilder ausgestellt oder verkauft sind. „Ich habe schöne Fotos von Bilderkäufern aus Paris und aus Kroatien erhalten, die mir zeigen, wie meine Arbeit jetzt ihre Wohnungen schmückt“, sagt Berlin erfreut.

Zur Galerie Im Foyer, auf mehreren Etagen des Rathauses und im Ratssaal können Besucher die Kunstwerke des Hannoveraners betrachten. Die Ausstellung ist noch bis ins nächste Jahr hinein zu sehen.

Die Ausstellung am Rathausplatz 1 dauert bis zum 26. Februar 2021. Sie ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Von Torsten Lippelt