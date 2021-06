Hemmingen

Wird es in Hemmingen bald ein öffentlich zugängliches Stadtarchiv geben – möglicherweise im Feuerwehrgerätehaus in Wilkenburg? Hemmingens Bürgermeisterkandidaten Jan Dingeldey (CDU), Jürgen Grambeck (Bündnisgrüne) und Katja Schröder (SPD) zeigen sich offen für die Einrichtung eines solchen Archivs. Die Drei haben darüber bei einem Termin mit dem Förderverein Mausoleum Graf Carl von Alten gesprochen. Vereinsvorsitzender Reinhard Schütze hatte das Thema in den vergangenen Jahren vielfach öffentlich angesprochen. Auch diese Zeitung hat es seit 2015 immer wieder aufgegriffen. Eine Chronik hierzu lesen Sie hier.

Schröder sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sie das Projekt ausdrücklich begrüße. Sie schlägt vor, das Feuerwehrgerätehaus in Wilkenburg auf eine mögliche Eignung zu prüfen. Sobald der Neubau des Gerätehauses in Hemmingen-Westerfeld für rund zehn Millionen Euro abgeschlossen ist, werden dort die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg gemeinsam einziehen. Auch die Stadtfeuerwehr wird das neue Gerätehaus nutzen. Über die weitere Verwendung des dann alten Gerätehauses an der Straße Am Damm in Wilkenburg sei noch nicht entschieden. Bürgermeister Claus Schacht hatte es Anfang 2020 als Ort für die Jugendarbeit angeregt.

Dingeldey und Grambeck fordern ein Konzept für das Stadtarchiv

Schröder sagte: „Zunächst sollten die historischen Materialien sortiert und soweit möglich auch digitalisiert werden. Doch dann wäre es schön, wenn wir ausgewählte Gegenstände auch ausstellen und der Öffentlichkeit zugänglich machen könnten.“ Das Archiv wäre auch für Schulen ein Gewinn. „Die Kinder könnten an diesem außerschulischen Lernort etwas über die Geschichte ihrer Stadt lernen.“ Möglicherweise könne die Einrichtung eines Stadtarchivs sogar mit einen Dorfgemeinschaftshaus verbunden werden, regt Schröder an.

Gespräch unter freiem Himmel: Die Bürgermeisterkandidaten in Hemmingen treffen am Mausoleum auf Mitglieder des Fördervereins. Quelle: privat

Dingeldey und Grambeck äußerten sich gegenüber dieser Zeitung etwas zurückhaltender. Grambeck sagte, dass zunächst darüber geredet werden müsse, ob eine öffentliche Ausstellung gewollt sei oder nur eine Lagerung in einem Magazin. „Wenn wir das Stadtarchiv öffentlich präsentieren wollen, müssen wir zunächst ein Konzept erstellen“, sagte er. Zudem müsse in dem Fall auch sichergestellt werden, ob Personal da ist, das die notwendige Arbeit leisten kann.

Förderverein sieht Vorteile für Stadtarchiv im alten Gerätehaus

Für Dingeldey steht die Digitalisierung zunächst an erster Stelle. Die Schaffung eines öffentlichen Stadtarchivs sei darüber hinaus auch eine Frage der Finanzierung. Er regt an, sich dazu möglicherweise interkommunal auszutauschen. In Bezug auf die Standortfrage wollen sich Dingeldey und Grambeck noch nicht festlegen. Dingeldey bringt auch die sogenannte Fläche 60 ins Gespräch, also das Gelände an der B3 alt in Hemmingen-Westerfeld nahe der geplanten Stadtbahnendhaltestelle. „Doch erstmal brauchen wir ein Konzept und dann prüfen wir geeignete Standtorte“, sagt er.

Der Mausoleumsverein unterstützt den Vorschlag, das Stadtarchiv im Feuerwehrgerätehaus in Wilkenburg einzurichten, teilte Reinhard Schütze mit. Die Vorteile seien, dass sich das Haus bereits im Eigentum der Stadt befinde, eine ausreichend große Fläche zur Verfügung stehe und der Umbau voraussichtlich kostengünstig sei.

Von Tobias Lehmann