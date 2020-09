Hemmingen-Westerfeld

Der Hannover 96-Nachwuchsspieler und Hemminger KGS-Schüler Montell Ndikom ist mit dem Niklas-Feierabend-Preis ausgezeichnet worden. Die Trophäe und ein Sachpreis wurden jetzt in kleiner Runde von Michael Tarnat und Dominic Prinz von der 96-Akademie sowie dem stellvertretenden KGS-Schulleiter Andreas Gonschior im Forum der Schule überreicht.

Damit zeichneten das Sporttutorium und die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld zum dritten Mal einen Nachwuchsspieler von Hannover 96 für dessen besondere Leistungen im Bereich Schule und Leistungssport aus. Der Preis wurde erstmalig im Jahr 2018 verliehen, um damit den 96-Nachwuchsspieler Niklas Feierabend ein Andenken zu bewahren, der 2016 mit zwei weiteren Schülern der Hemminger KGS bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Geehrt werden damit Schüler der DFB-Eliteschule, die ebenso wie Feierabend außer einer erfolgreichen Entwicklung im Leistungsfußball auch hohes schulisches Engagement zeigen. Ausschlagend sind dabei nicht nur gute Noten, sondern auch Eigenschaften wie Motivation, Arbeitshaltung, Einstellung und positive Persönlichkeitsmerkmale.

„Ich freue mich total über diese Ehrung“, sagt Ndikom. „Die Auszeichnung ist Motivation für mich, sportlich und schulisch genau so weiterzumachen. An einer Eliteschule des Fußballs wie der KGS ist es super, möglich Schule und Leistungsfußball unter einen Hut zu bringen.“ Der 96-Akademiespieler besucht seit rund einem Jahr die KGS und lebt im 96-Internat. Seine Heimatstadt ist Osnabrück.

Nach einer schweren Verletzung Anfang März bei einem Ligaspiel gegen Oldenburg hat er sich wieder zurückgekämpft. In der U16 der Roten spielt Ndikom außerdem eine tragende Rolle. Schulisch strebt Ndikom, der die zehnte Klasse des KGS-Realschulzweiges besucht, den erweiterten Abschluss in der Sekundarstufe I an.

Von Stephanie Zerm