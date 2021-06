So war es 2020 (links): Zwölf Abiturienten der KGS Hemmingen erhalten ihre Reifezeugnisse in der Akademie des Sports in Hannover. Wegen der Umstellung auf G 9 war der Rahmen klein. 2019 feierte die Hemminger Gauß-Schule aus Platzgründen in der Pauluskirche in Hannovers Südstadt (rechts). Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)