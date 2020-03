Hemmingen-Westerfeld

Zum Tag der offenen Tür lädt die Hemminger KGS ein. Interessierte können sich die Schule an der Hohen Bünte 4 in Hemmingen-Westerfeld am Freitag, 6. März, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ansehen.

Den Grußworten der Schulleitung im Forum um 15 Uhr folgen etliche Programmpunkte. Dazu gehören Schulführungen, der Auftritt vom Zirkus Kunterbunt, eine Physik-Show und Beiträge unterschiedlicher Ensembles.

Es stellen sich auch die Schülerfirmen Hex-a-print und Green 11 vor. Beim Schnupperunterricht in Latein können Besucher ebenso mitwirken wie beim englischen Theater und im Escaperoom „Luthers Studierzimmer“. In einem Escaperoom muss man innerhalb einer bestimmten Zeit Aufgaben lösen.

Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule mit etwa 1500 Schülern und rund 150 Lehrern sowie weiteren Mitarbeitern ist eine kooperative Gesamtschule mit einem Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig. Sie ist Eliteschule des Sports und Fußballs und eine sogenannte teilgebundene Ganztagsschule.

