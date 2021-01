Hemmingen-Westerfeld

Für die KGS Hemmingen wird ein lang gehegter Wunsch Wirklichkeit. Sie erhält 45.000 Euro vom Land Niedersachsen für ihr Robotikprojekt. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Mensch-Roboter-Kollaboration – Robonatives“ und wird von der Landesinitiative n-21 gefördert.

Von den 45.000 Euro will die Schule zehn Tischroboter und das dafür nötige Zubehör anschaffen. Erforderlich sind dazu 24 neue Laptops, Computertische und -schränke sowie Präsentationstechnik. Außerdem sind geringe bauliche Maßnahmen notwendig, wie die Sanierung von LAN-Buchsen und die Bereitstellung von zusätzlichen Steckdosen.

Die neuen Greifarmroboter sollen ab der achten Klasse zum Einsatz kommen und bereits bestehende Angebote an der Schule ergänzen. Zudem will die KGS auch anderen Schulen einen Einblick in ihre Technik- und Robotikprojekte gewähren sowie Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Mit der neuen Ausstattung kann die Schule außerdem an Robotikwettbewerben teilnehmen. In Planung ist sogar die Ausrichtung eines eigenen Wettbewerbs.

Projekt soll bis Sommer anlaufen

Mit der Neuanschaffungen ergeben sich darüber hinaus Verbesserungen für bereits bestehende Angebote. So kommen die neuen Laptops und die Erweiterung der technischen Ausstattung der Arbeit in den niedrigeren Klassenstufen zugute.

Das Projekt soll bis zum Sommer anlaufen und über mindestens fünf Jahre fortgeführt werden. Voraussichtlich werden rund 150 Schüler pro Schuljahr mit den Robotern arbeiten. Dabei sind Exkursionen zu außerschulischen Lernorten wie einer Roboterfirma geplant, die Schülern Einsatzmöglichkeiten zeigen sollen.

Die Stadt steuert als Schulträgerin 5000 Euro zur Projektfinanzierung bei. Jährlich fallen schätzungsweise weitere 5000 Euro für Wartung und Reparaturen an. Von diesen Kosten tragen KGS und Stadt jeweils die Hälfte.

Von Stephanie Zerm