Die KGS Hemmingen hat ein Platzproblem. Der geplante Neubau soll Anfang 2024 fertig sein. Doch schon ab dem nächsten Schuljahr, also ab Ende August, wird es knapp. „Wir werden achtzügig starten“, kündigte der stellvertretende Schulleiter Andreas Gonschior an. Um Container oder Module für den Unterricht komme die Schule offenbar nicht herum.

„Sechs zusätzliche Räume müssten für die nächsten vier Jahre reichen“, sagte Gonschior in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration im KGS-Forum. Ganz so einfach sei es nicht, gab Bürgermeister Claus Schacht zu bedenken. „Wir können da nicht mal eben sechs Container hinstellen.“ Für diese müsse die Region Hannover erst die Baugenehmigung erteilen. Schacht sagte, beim Kindergarten Am Wäldchen in Arnum, der Anfang dieses Jahres offiziell eröffnet wurde, sei das Genehmigungsverfahren noch vergleichsweise kurz gewesen. Für die KGS jedoch, sie liegt im Hochwasserschutzgebiet, könnte es bis zu einem Jahr dauern.

Schacht warnte, zum jetzigen Zeitpunkt Politik und Verwaltung zu überfordern. Jetzt gehe es vor allem darum auf der Grundlage der vorliegenden Machbarkeitsstudie die Detailplanung für den Neubau der KGS auf den Weg zu bringen. Der Elternratsvorsitzende Thorsten Langner sagte: „Die Schülerzahl macht uns Eltern Sorgen.“ Das Votum für die weitere Planung für den Neubau dürfe nicht mehr verschoben werden. Die Containerfrage sei schnellstmöglichst zu klären. Da der Standort am Campus der Favorit für den Neubau sei, sei der Alternativstandort an der Seeseite frei für die Container.

War alles schon mal da: Im Schuljahr 2011/12 wurden Schüler der KGS Hemmingen in Containern unterrichtet. Quelle: Karina Hoppe (Archiv)

Der Ausschuss hatte noch nicht abgestimmt, aber alle Fraktionen signalisierten, dass der Standort am Campus der Favorit für den Neubau sei. Der Rat will am 9. Juli über die KGS-Erweiterung abstimmen. Der Ausschussvorsitzende Jens Beismann ( SPD) zeigte sich verstimmt. „Wir geben hier nicht eine Runde Eis aus“, sagte er im Hinblick auf die Investition von rund 20 Millionen Euro für den Neubau. Das sei schließlich vom Volumen her etwa ein Drittel des Gesamtvolumens des städtischen Haushalts in einem Jahr. Die Fraktionen hätten die Ratsvorlage vor zwei Wochen bekommen und in zwei Wochen stimme der Rat ab – so viel Zeit müsse den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern für die Beratungen zugestanden werden. Zusammen mit den geplanten Projekten in den Grundschulen investiere die Stadt sogar etwa 35 Millionen Euro.

Roman Binder ( Bündnisgrüne) forderte die Verwaltung auf, in der Ratssitzung am 9. Juli eine erste Kostenschätzung für die Container zu geben. Schacht entgegnete: „Geben Sie uns den politischen Auftrag.“ Beismann sagte, er hoffe, dass die Verwaltung auch ohne einen entsprechenden Antrag über die Höhe der Kosten informieren werde.

Grundlage für den Neubau ist das bereits vorliegende Raumkonzept für die KGS mit zurzeit rund 1500 Schülern und etwa 150 Lehrern sowie weiteren Mitarbeitern. Nach diesem Konzept fehlen etwa 20 Klassenräume. Container sind in der KGS nichts Neues. So standen im Schuljahr 2011/12 welche auf dem Schulgelände, um während der Sanierung des Sek-II-Gebäudes wegfallende Klassenräume zu ersetzen. 20 Container wurden zusammengeschraubt, fünf Räume entstanden auf diese Weise.

Von Andreas Zimmer