Digital unterrichten in Corona-Zeiten: So läuft es in der KGS Hemmingen

In der Corona-Krise werden die Schulen in Niedersachsen ab Montag, 27. April, nach und nach wieder für den Unterricht geöffnet. Doch bereits ab Mittwoch, 22. April, sollen alle Schüler zu Hause mit dem Lernen beginnen. Dazu brauchen sie jedoch Aufgaben aus der Schule. „Wir werden unser digitales Angebot ausbauen“, kündigt Gregor Ceylan, Leiter der KGS in Hemmingen-Westerfeld, an. Das sei jetzt möglich, da das Land die Datenschutzbestimmungen gelockert habe.

Lehrer dürfen jetzt über sogenannte Messenger mit den Schülern kommunizieren. Auch Videokonferenzen sind jetzt denkbar. Bisher war das digitale Angebot nur eingeschränkt möglich. „Einige Lehrer haben auf unserem schulinternen Server Themen bereitgestellt, mit denen sich die Schüler beschäftigen konnten. Darauf haben alle Lehrer und Schüler Zugriff“, sagt der Leiter der Carl-Friedrich-Gauß-Schule. Das sei allerdings ein freiwilliges Angebot gewesen. Er habe deshalb auch keine offiziellen Zahlen, wie viele Lehrer und Schüler das Angebot wahrgenommen haben.

So läuft der Digital-Unterricht an der KGS

Es sei jetzt allerdings nicht geplant, ganze Unterrichtsstunden klassenweise digital anzubieten. „Bei dem Fernunterricht geht es vor allem darum, die Schüler auf den dann wieder richtigen Unterricht in der Schule vorzubereiten“, sagt Ceylan. So werden die Lehrer Aufgaben stellen, die die Schüler dann selbstständig bearbeiten sollen. Anschließend bekommen sie ein persönliches Feedback von ihren Lehrern.

Dafür sollen auch spezielle Sprechzeiten eingerichtet werden. Sollte ein Schüler kein geeignetes Endgerät für eine Videokonferenz haben, kann das Feedback ganz klassisch auch telefonisch erfolgen.

Schulleiter begrüßt digitale Möglichkeiten

Vorgeschriebene digitale Anbieter für die Messenger oder digitale Videoangebote wird es nicht geben. „Im Grunde sind in diesen Bereichen jetzt alle Anbieter möglich. Das können wir mit den Schülern absprechen“, sagt Ceylan. Bei den Messengern sei Whatsapp die unter den Schülern favorisierte Variante.

Ceylan begrüßt die neuen Möglichkeiten, sagt aber auch: „Das digitale Angebot kann den Unterricht in der Schule nicht ersetzen. Pädagogik ist immer auch auf den persönlichen Kontakt in der Klasse ausgelegt.“ So werde es für den digitalen Unterricht auch keine Noten geben.

Von Tobias Lehmann