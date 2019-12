Plenergy: 80 Schüler diskutieren über Klimaschutz

Hemmingen

KGS-Schüler Julius ist aufgeregt. „Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen“, sagt der Neuntklässler. Zu diesen Leuten zählen nicht nur rund 80 Schüler aus den Jahrgängen neun und zehn der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld, sondern auch Bürgermeister Claus Schacht und weitere hochrangige Verwaltungsmitarbeiter. Julius macht bei dem Projekt Plenergy der Klimaschutzagentur Hannover mit. Innerhalb von drei Tagen haben die Schüler Ideen für den Klimaschutz entwickelt und darüber am Mittwoch in einer fiktiven politischen Sitzung im Rathaus abgestimmt, die von Schacht geleitet wurde.

Julius schlägt im Ratssaal vor, sämtliche Schulbücher durch Tablets zu ersetzen. „Tablets sind nicht nur umweltfreundlicher als Bücher, sondern bieten auch viel mehr Möglichkeiten“, sagt er. „Weitere Informationen können direkt im Internet gesucht werden.“ Die Schule sollte einige dieser Geräte im Bestand haben, um sie an finanziell schwächer gestellte Familien auszuleihen. Alle weiteren sollten das Tablet für ihre Kinder selbst kaufen. Der Antrag wird knapp mit 30 Ja- und 26 Neinstimmen angenommen.

Noch während der Sitzung veröffentlichen einige Schüler die vorgeschlagenen Ideen sowie die Ergebnisse der Abstimmung direkt im Internet. Sie können auf der Seite www.plenergy.de eingesehen werden. Insgesamt 20 Anträge werden abgestimmt. Die Schüler Paul und Konrad bitten aus eigener Initiative vor Ort noch um ein Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir fordern, die Attraktivität das Radfahrens in Hemmingen zu steigern“, sagen sie. Die Ampeln sollen so geschaltet werden, dass Radfahrer nicht warten müssen, wenn sie eine Kreuzung überqueren wollen. „Auch Schlaglöcher auf den Straßen müssen ausgebessert werden“, sagen Paul und Konrad. Ihr Antrag wird anschließend mit großer Mehrheit angenommen.

Projekt Plenergy wird vom Bund drei Jahre gefördert

Das vom Bundesumweltministerium bis 2021 geförderte Projekt ist im Januar dieses Jahres gestartet. Insgesamt sind 34 Planspiele an Schulen in ganz Deutschland vorgesehen. Beginn war in der Region Hannover. Nach Pattensen, Seelze und Gehrden ist Hemmingen die vierte Station. Begleitet wird das Projekt von mehr als 30 Fachleuten aus Hochschulforschung, Pädagogik, Wissenschaft, Energieversorgung und der Bewegung Fridays for Future.

Projektleiterin Andrea Werneke von der Klimaschutzagentur Hannover sagt, dass junge Menschen oft eine klare Vorstellung davon hätten, welche Weichen die ältere Generation für eine lebenswerte Zukunft stellen muss. Das Projekt soll Schüler unterstützen, sich in Initiativen vor Ort einzubringen. Wichtig sei es deshalb auch, dass die von den Schülern entwickelten und abgestimmten Ideen anschließend umgesetzt werden.

Treffen mit Vereinen und Initiativen vor Ort

So treffen sich die Schüler nach der Abstimmung in der fiktiven Sitzung mit Vertretern aus Hemminger Initiativen und Vereinen wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Hemmingen/ Pattensen, dem Repair-Café des Hiddestorfer Vereins Heuhüpfer, der Bürgerstiftung, dem Ortsverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) und Fridays for Future. Diese sollen die Ideen der Schüler aufnehmen und anschließend weiterentwickeln.

Startschuss für ein Jugendparlament?

Die Schüler Fanny, Lilly Rose und Louis-Pascal loben das gesamte Projekt. „Wir können nicht nur Ideen für den Klimaschutz entwickeln, sondern lernen auch das Debattieren in einer großen Runde“, sagen sie. Ein großes Lob spricht Bürgermeister Claus Schacht aus. „Für diese Schüler kann man der KGS Hemmingen nur großen Respekt zollen“, sagt er. „Sie haben ihre Ideen nicht isoliert betrachtet, sondern gleich in einen größeren Zusammenhang gestellt und auch eloquent vorgetragen.“ Dabei sollen sie auch gezeigt haben, wie man hart, aber fair diskutiert.

Bettina Straube vom Klimaschutzbüro der Stadt und KGS-Lehrer Stephan Barlag hatten sich zu Beginn des Jahres um die Teilnahme an dem Projekt Plenergy beworben. Beide sind ebenfalls vom Engagement der Schüler begeistert. „Möglicherweise könnte dies auch der Startschuss für ein Jugendparlament in Hemmingen sein“, sagt Straube.

