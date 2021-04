Hemmingen

Wegen eines reduzierten Angebots haben viele Vereine während der Corona-Krise Mitglieder verloren. Nicht so der Förderverein der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen: Die Zahl der Mitglieder blieb nahezu konstant. „Zu Beginn des Jahres 2020 hatten wir 515 Mitglieder. Jetzt sind es 520“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Johann-Christian Echterling in der ersten digitalen Mitgliederversammlung am Montagabend.

Verein nimmt noch Förderanträge entgegen

Da jedoch der Präsenzunterricht in der Schule wegen der Corona-Pandemie schon seit Monaten nur reduziert stattfindet, gibt es auch nur wenige Projekte, die unterstützt werden können. So seien deutlich weniger Förderanträge eingegangen als üblich. Der Förderverein wird in diesem Jahr unter anderem drei Videokonferenztools, den größten Teil eines Selbstbehauptungskurses, Geschenke für einen Lesewettbewerb in englischer Sprache, Wasserspender und ein Projekt der AG Bühnentechnik finanzieren. „Das sind rund 8000 Euro“, sagte Schatzmeisterin Claudia Altschaffel.

Da die Beiträge und Spenden aber weiter fließen, hat der Verein zurzeit ein Vermögen von rund 40.000 Euro. „Das ist für einen gemeinnützigen Verein relativ viel. Wir sind angehalten, das Geld auch zu verwenden“, sagt Altschaffel. Sie machte deshalb darauf aufmerksam, dass der Verein noch Geld für weitere Förderungen zur Verfügung habe. „Anträge können gerne bei uns gestellt werden“, sagte sie.

Einzelne Schüler dürfen nicht gefördert werden

Die Schatzmeisterin wies aber darauf hin, dass es projektbezogene Anträge sein müssen. So dürfe der Verein keine einzelnen Schüler fördern. „Gerade jetzt für den Distanzunterricht benötigen viele Schüler noch eine zusätzliche digitale Ausrüstung für zu Hause. Doch das dürfen wir leider nicht übernehmen“, sagte sie. Auch den grundsätzlichen schulischen Bedarf wie Stühle oder Bänke könne der Verein nicht bezuschussen. Dafür ist die Stadt Hemmingen als Schulträger zuständig.

Die 13 Teilnehmer der Sitzung wählten anschließend einstimmig die Vorsitzende Inga Zacharias und die Kassenwartin Bianca Bothe für die nächsten zwei Jahre. Zacharias hatte das Amt 2020 von der langjährigen Vorsitzenden Susanne Fahse übernommen und sich zunächst nur für ein Jahr wählen lassen. Die Amtszeit von Echterling und Altschaffel endet erst 2022.

Von Tobias Lehmann