Die Stadt Hemmingen gehört jetzt als 15. Regionskommune dem Netzwerk Zuhause sicher an. Der Verein arbeitet bundesweit unter anderem mit Polizeibehörden zusammen und will das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöhen. Die Polizei bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz vor Ort an.