Hemmingen

Die Freizeitaktionen im Osterferienprogramm musste die Stadtjugendpflege in Hemmingen dieses Jahr spontan umplanen. Aufgrund der anhaltend hohen Corona-Zahlen wurden alle Gemeinschaftsaktionen unter freiem Himmel abgesagt und nur noch Projekte im Internet angeboten. „Das war nicht nur für die Kinder frustrierend, sondern auch für unsere Mitarbeiter“, sagt Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung.

Niemand weiß, wie die Situation in den Sommerferien sein wird. Die Jugendpflege nimmt dennoch die Planungen für den Ferienpass auf, die am 22. Juli beginnen. Jugendpfleger René Döpke erläutert: „Wir fahren auf Sicht möglichst nah an die Sommerferien heran und bleiben dabei so spontan wie möglich.“ Fest steht bereits, dass es den Ferienpass nur in digitaler Form und nicht gedruckt als Heft geben wird. „So können wir flexibel und ohne zeitliche Verzögerung Änderungen bekannt geben“, sagt Döpke. Weiterhin ist geplant, dass die Anmeldefrist für die Aktionen dieses Jahr über vier Wochen gehen soll. Im vergangenen Jahr hatten Kinder und Jugendliche nur zwei Wochen Zeit gehabt, sich anzumelden.

Vereine können Aktionen anmelden

Ab sofort können sich Vereine, Verbände, Kirchengemeinden und andere Institutionen telefonisch unter (0511) 41089874 oder über die Internetseite www.jugendpflege-hemmingen.de an die Stadt wenden und ihre Angebote mit den Jugendpflegern abstimmen. Es soll wieder eine Mischung aus Onlineaktionen und Projekten unter freiem Himmel geben. Für Letztere müssten entsprechende Hygienekonzepte ausgearbeitet werden.

Besonders beliebt bei Kindern sind Aktionen der sogenannten Naturonauten Lili Löwenmaul und Claudius Immergrün. Im Auftrag der Stadt Hemmingen haben sie 2020 und 2021 insgesamt 19 Forscherhäppchen ausgearbeitet, die für alle Kinder öffentlich im Internet auf dem Youtube-Kanal Lili und Claudius anzusehen sind, aber auch über die Internetseite der Jugendpflege Hemmingen aufgerufen werden können. Dort werden anschaulich Themen zu Klima und Umwelt erläutert. In jedem Video wird am Ende ein Experiment vorgeführt, das Kinder nachmachen können.

Freizeiten auf Föhr sollen stattfinden

Das vom Enercity-Fonds ProKlima geförderte Projekt ist jetzt abgeschlossen. Döpke kündigt aber bereits an, dass die Kunstfiguren Lili und Claudius auch zum Sommer-Ferienpass gehören werden. Welche Aktionen sie dann anbieten werden, stehe jetzt noch nicht fest. Das Interesse an der Natur ist bei Hemminger Kindern offenbar groß. „Wir haben zu den Forscherhäppchen viel Feedback von den Kindern, Eltern und sogar Großeltern bekommen, die die in den Videos gezeigten Experimente alle gemeinsam umgesetzt haben“, sagt Döpke.

Gerwing weist darauf hin, dass die beiden von der Stadt geplanten Ferienfreizeiten auf der Nordseeinsel Föhr nach aktuellem Stand stattfinden. Beide Freizeiten sind jedoch bereits ausgebucht. Die Fachbereichsleiterin rät jedoch dazu, dass sich Kinder auf die Warteliste auf der Internetseite der Jugendpflege eintragen sollten. Sie würden dann bei Absagen nachrücken. Details zu den Jugendfreizeiten stehen ebenfalls auf der Seite.

Von Tobias Lehmann