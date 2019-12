Adventskonzert: Chorleiterin erkrankt – Ehemann springt ein

Wilkenburg/Hannover

Fast hätten die etwa 230 Besucher des Adventskonzerts am Sonntagnachmittag in der Wilkenburger St.-Vitus-Kirche wieder enttäuscht nach Hause gehen müssen. Sie waren für den Auftritt des Jugendchors der Marktkirchengemeinde in Hannover in das Gotteshaus gekommen. Doch die Leiterin des Chors, Lisa Laage-Smidt, war plötzlich erkrankt. Spontan übernahm ihr Ehemann Ulfert Smidt, Organist in der Marktkirche, die Chorleitung.

Jugendchor der Marktkirche Hannover gibt Konzert

Musikalisch begleitet wurde das Konzert von Axel LaDeur, Organist in der Kreuzkirche in Hannover. Pastorin Harriet Maczewski freute sich über den gelungenen Auftritt des Chors und das Einspringen von Ulfert Smidt. „Das Konzert war ein voller Erfolg. Die Besucher gingen am Ende beschwingt aus der Kirche und lobten den schönen Beginn der Adventszeit“, sagte sie.

