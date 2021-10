Hemmingen/Hannover

„Lächeln Sie mich bitte an, ich brauche das. Und nun bitte Ihre Nachbarn!“, fordert Jürgen Piquardt die 20 Zuhörer im Bürgersaal des Hemminger Rathauses zu Beginn seiner Lesung auf. Mehr dürfen am Wochenende coronabedingt mit Anmeldung nicht hinein, obwohl die Nachfrage nach seinem Buch mit dem Thema „Lust auf Pflanzenkost – Der Genuss des Einfachen“ größer ist. „Die Veranstaltung ist schon überbucht“, bekundete Gastgeber Marc Heinecke, von der Stadtbücherei Hemmingen, bereits mehrere Tage zuvor. Gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein Hemmingen ist die Bücherei Gastgeber des geschmackvollen Abends um gesunde Ernährung und Wohlbefinden, mit Rosinen- und Mandelprobe sowie viel Kommunikation zwischen dem quirligen Autor und seinen Gästen.

Wegen Corona dürfen nur 20 Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bürgersaal. Quelle: Torsten Lippelt

Jürgen Piquardt, der seit 2012 zusammen mit seiner Ehefrau Heike als Olivenbauer und selbsternannter „Tagträumer“ ganzjährig in der Provence lebt, ist vielen in der Region Hannover noch in guter Erinnerung. Marc Heinecke bringt in seiner Begrüßung stichwortartig Piquardts Ricklinger Bio-Feinschmeckerrestaurants „La Provence“ und das „Paradies“ ebenso in Erinnerung wie die von ihm mit initiierte „Tafelrunde“, das alljährliche Gourmet-Festival „Hannover is(s)t phantastisch“ und die zahlreichen Boule-Festivals in Herrenhausen.

Jürgen Piquardt reist aus Frankreich nach Hemmingen an

Im Bürgersaal geht es jedoch für den am Vortag aus 1.500 Kilometer Entfernung aus Südfrankreich Angereisten um das Vermitteln seiner bereits vor drei Jahren auf gleich 608 Seiten gedruckten und von ihm gelebten Lebens- und Gesundheitsphilosophie. Der überzeugte Bio-Fan betitelt sie „Complementismus“ – und erklärt sein Werk „Lust auf Pflanzenkost“ als Pfade-Finder zu einer individuellen und ganzheitlichen Ernährung. Gewürzt mit philosophischen Zitaten und Sprichworten von Albert Einstein bis Voltaire sei es immer wieder kapitelweise zur Hand zu nehmen und auch als vegane Kochfibel mit Rezepten geeignet.

Der frühere Ricklinger Bio-Gastronom Jürgen Piquardt stellt im Bürgersaal des Rathauses sein Buch "Lust auf Pflanzenkost" vor. Quelle: Torsten Lippelt

Neben zahlreichen Lesestellen, zu denen Jürgen Piquardt mit dem Publikum und auch solo ins Plaudern gerät, fordert er die Gäste zum Lächeln auf - weil dies positiv entspannt – und mit zwei verteilten Rosinen und einer Mandel pro Zuhörer zum nachhaltig empfundenen Kaugenuss für Körper, Seele und Geist. „Ich möchte mit dem Buch und meinen Ideen heiter und trotzdem leidenschaftlich zum Ändern von Gewohnheiten anzuregen“, so Piquardt. „Ohne Freude am Essen ist Gesundheit unwahrscheinlich. Deshalb soll man freudvoll umgehen mit dem, was wir machen können.“

Bücherei und DRK veranstalten Lesung von Piquardt

Dazu gehört für Jürgen Piquardt ohne einen Absolutheitsanspruch auf hundertprozentige Erfüllung möglichst fair, regional, saisonal und Bio einzukaufen ebenso, wie die „5G“- die Ganzheit von Genuss, Gemeinwohl, Geselligkeit und Gesundheit. Durch individuell gestaltete Ernährung sei es so auch ohne Genussverlust möglich, Fleischkonsum vom Mittelpunkt an den Rand der Ernährung zu verschieben.

„Seine Lebensweisheiten sind äußerst erfrischend, humorvoll und tiefgründig“, lobt Rainer Scholl-Hirschmüller. Der KGS-Lehrer ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Conny Hirschmüller, die früher im Bio-Restaurant Piquardts gearbeitet hat, im Publikum und ist beeindruckt von der Agilität des inzwischen 80-Jährigen. Dieser will am nächsten Morgen schon früh aus den Federn: Für den Wochenmarkt auf dem Lindener Pfarrlandplatz hat er zum Verkauf verschiedene Öle von seinen fast 300 Olivenbäumen in der Provence mitgebracht – und ebenso wie für die Lesung im Bürgersaal zahlreiche seiner „Lust auf Pflanzenkost“-Bücher.

Von Torsten Lippelt