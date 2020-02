Infotag: Wie sich Bürger vor falschen Polizisten schützen können

Hemmingen

Mit dieser Methode haben Betrüger am Telefon seit einigen Jahren immer wieder Erfolg: Eine seriös klingende Männerstimme behauptet, der Anrufer sei von der Polizei und habe Unregelmäßigkeiten eines Mitarbeiters bei der Bank des Angerufenen festgestellt. Dieser solle deshalb aus Sicherheitsgründen das eigene Geld schnell vom Konto abheben und einem Polizeikollegen zur Verwahrung übergeben. Dazu leuchtet im Display des Telefons 110 auf, die Notrufnummer der Polizei. Erst im November 2019 hatte das Landgericht Hannover einen 28-Jährigen verurteilt, der vier Seniorinnen unter anderem aus Hemmingen auf diese Weise um 59.000 Euro gebracht hatte.

Polizei und Sparkasse informieren bei Aktionstag

Um darüber aufzuklären, wie man sich vor derartigen Betrügereien schützen kann, laden die Hemminger Polizei und die Sparkasse Hannover zum gemeinsamen Informations- und Präventionstag am Donnerstag, 27. Februar, in die beiden Sparkassenfilialen in Hemmingen-Westerfeld und in Arnum ein. Der erste Termin ist von 9 bis 13 Uhr in der Niederlassung am Hemminger Rathausplatz. „Wir haben das deshalb so ausgesucht, weil zeitgleich der Wochenmarkt nebenan stattfindet“, sagt Sparkassenvertriebsdirektor Frank Klockow, der auf regen Zuspruch für das Informationsangebot hofft.

Von 14.30 bis 18 Uhr geht es dann in der Arnumer Filiale, Göttinger Straße 65, weiter. Polizisten und Sparkassenmitarbeiter stehen an Beratungsständen in den Foyers für Informationsgespräche zur Verfügung. Hier wird es ebenso um Anrufe falscher Polizisten gehen, aber auch um den sogenannte Enkeltrick und den sicheren Kartenumgang an Geldautomaten. „Wir möchten damit ein niedrigschwelliges Informationsangebot zu diesem Betrugsbereich bieten“, sagt Klockow.

Keine Informationen am Telefon preisgeben

Ein paar Tipps gibt Polizeioberkommissarin Katrin Hofmann, die an beiden Standorten dabei sein wird, schon im Vorfeld. „Wenn Sie am Telefon bemerken, dass es eine Falle ist, legen Sie schnell auf und geben Sie keinerlei Informationen preis“, rät sie. Danach solle der Angerufene unbedingt sofort die örtliche Polizei informieren. Die Beamten riefen zudem nie über die Notrufnummer an – auch dann nicht, wenn im Display die 110 zu sehen ist. „Damit täuschen Betrüger gern mit einem Softwareprogramm vor, der Anruf komme direkt von einem Polizeibeamten“, sagt Hofmann. Aufklärungsarbeit zu leisten ist aus Sicht der Polizei enorm wichtig. Denn den Betroffenen sei es oft peinlich, über ihre mögliche Gutgläubigkeit zu sprechen am Telefon – sogar innerhalb der Familie, wie Hofmann über die Jahre beobachtet hat.

Neben der Polizei sind auch die Sparkassenmitarbeiter in den Präventionstag eingebunden. Jeder Teilnehmer kann sich im Anschluss einen kleinen Pappaufsteller mit nach Hause nehmen und neben sein Telefon stellen. Auf dem Aufsteller kann etwa die Telefonnummer der örtlichen Polizeidienststelle notiert werden – falls jemand sich scheut, für Rückfragen die Notrufnummer 110 zu wählen. Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet auf der Seite polizei-beratung.de.

