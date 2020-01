Nur 38 Essen: Warum nutzen so wenig KGS-Schüler ihre Mensa?

Hemmingen-Westerfeld

Eine Zahl, die verwundert: Durchschnittlich nur 38 warme Essen werden pro Tag in der Mensa der KGS in Hemmingen-Westerfeld ausgegeben – und das bei immerhin 1450 Schülern.

Schon seit dem Schuljahr 2014/2015, als der Durchschnitt bei 106 Essen täglich lag, geht die Zahl stetig zurück. Als Deutschlands erste Passivhausmensa 2008 eröffnet wurde, gab sie im Schnitt 230 Essen pro Tag aus. Vor wenigen Jahren hatte die Stadt noch das Essen subventioniert. 176 Mensaessen waren damals angepeilt, dann hätte die Stadt keine Zuschüsse mehr zu zahlen brauchen. Nach einer neuen Ausschreibung zahlt die Stadt nun nur noch die Essen, die tatsächlich ausgegeben werden. Kommunalpolitiker, Verwaltung und beratende Mitglieder im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration haben in der jüngsten Sitzung versucht Ursachen für die vermeintliche Appetitlosigkeit der Hemminger Schüler zu finden.

Das meint die Schulleitung: „Die Zahlen sind nicht befriedigend“, räumt Schulleiter Gregor Ceylan ein. „Wir arbeiten dran.“ Der Mensaausschuss, den es bis 2017 gegeben habe, sei jüngst wieder ins Leben gerufen worden. Zum Ausschuss gehöre auch der Caterer, der das Essen liefert. Ceylan bat um Geduld für Ergebnisse, denn der Ausschuss habe sich erst einmal getroffen. Es sei unter anderem darüber gesprochen worden, die Mensa möglicherweise wohnlicher zu gestalten. Auch ein „Benimm-Knigge“ sei Thema gewesen. Ceylan verwies auf Konkurrenz im eigenen Haus mit dem Oberstufencafé, das unter anderem Süßigkeiten anbiete, und der Teestube. Letztere bietet unter anderem Brezel und die seit Generationen beliebte WüLau an: ein Würstchen im Laugenbrötchen. Es führe dazu, dass viele Schüler mittags bereits satt seien. Der Caterer in der Mensa habe auch ein Snack-Angebot. „Dieser Bereich brummt.“ Die Mensa stehe trotzdem nicht größtenteils leer, sondern werde auch als Arbeitsraum genutzt.

So sah es am Donnerstagmittag in der Mensa der KGS Hemmingen aus. Quelle: Torsten Lippelt

Das meinen die Schüler: Tom Baumgarte, er ist Schülervertreter im Ausschuss, war in der jüngsten Sitzung verhindert. Im Gespräch mit der HAZ wies er darauf hin, dass ein warmes Essen mit etwa 4 Euro für viele Familien nicht erschwinglich sei. Wer nicht drei Tage im voraus bestelle und sich erst an dem Tag selbst fürs Tagesgericht entscheidet, muss 4,50 Euro zahlen. Vor einigen Jahren lag der Preis noch bei etwa 3 Euro. „Das Essensangebot in der Schule ist gut“, betont Baumgarte. Die Schüler haben eine große Auswahl. Im Mensaausschuss gelte es zu klären, wie Mensa, Teestube und Oberstubencafé weiter ihre speziellen Angebote machen könnten und trotzdem alle gut angenommen werden.

Das meinen die Eltern: Thorsten Langner, Vorsitzende des Elternrates, kündigte an, er werde das Thema bei der nächsten Schulelternratssitzung ansprechen. Er gab zu bedenken, dass sich manche Eltern das Mensaessen für ihre Kinder nicht leisten können.

Das meinen die Kommunalpolitiker: Jan Dingeldey ( CDU) forderte, die Essenszahl müsse wieder dreistellig werden. Roman Binder ( Bündnisgrüne) regte an, der Mensaausschuss solle im städtischen Fachausschuss berichten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Zahlen wieder steigen werden. In den Grundschulen entstehen durch den Ganztagsbetrieb Mensen. Die künftigen Schüler seien also schon in jungem Alter gewöhnt in einer Mensa zu speisen. Binder sprach von einer „neuen Essenskultur“. Jens Beismann ( SPD) fragte sich, ob dieses Problem vielleicht nur die Hemminger betreffe, schließlich würde der Caterer an Schulen in anderen Kommunen mehr Essen täglich ausgeben. Susanne Wienigk-Andreas ( SPD) fragte, ob es sinnvoll wäre, die Mensa an einem Tag in der Woche zu schließen, beispielsweise freitags. Ceylan machte deutlich: „Einen Tag zu schließen ist keine Lösung. Es gibt starke und schwache Tage.“ Eine Mensa müsse aber montags bis freitags geöffnet sein. Wolf Hatje (DUH) zitierte eine Schülerin: Das Essen sei gut, aber die Mensa sei nicht „hip“.

Die Mensa der KGS Hemmingen. Quelle: Torsten Lippelt

Das meint die Stadtverwaltung: Es habe schon viele Versuche wie einen Extra-Projekttag gegeben, sagt Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing. Die Schüler der fünften Klasse werden zum Besuch der Mensa angeleitet. „Spätestens ab dem zweiten Halbjahr aber kommen sie nicht mehr.“ Laut Verwaltung haben im Dezember 2019 insgesamt 91,5 Prozent der Grundschüler im Stadtgebiet von Hemmingen, die länger als 13 Uhr in der Schule bleiben, Mittag gegessen. Das sind 365 Jungen und Mädchen. Richtige Mensen gibt es dort noch nicht, aber dafür hergerichtete Räume.

Das meint der frühere Schulleiter: Vor fünf Jahren war das Mensaessen schon mal Thema im Bildungsausschuss. Der damalige Schulleiter Dieter Driller-van Loo sprach seinerzeit von einem „special spirit“ in Hemmingen. Viele Eltern wollten nicht, dass ihre Kinder in der Mensa essen. Das hing auch damit zusammen, dass zeitweise zu viele Schüler auf einmal in die Mensa strömten. Das Problem wurde gelöst, in dem Zeitzonen für die Altersgruppen eingeführt wurden. Eine Umfrage in der KGS hatte zudem ergeben, dass 75 von 119 befragten Schülern fürs Mittagessen nach Hause fahren.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer