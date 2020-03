Bürgermeister appelliert an Hilfsbereitschaft aller Hemminger

Hemmingen

Bürgermeister Claus Schacht wendet sich mit einem dringenden Appell an alle Hemminger: Er bittet alle Bürger in Zeiten der Corona-Krise nicht nur auf sich, sondern besonders auch auf die Mitbürger achtzugeben. „Dies ist für uns alle eine außergewöhnliche Zeit. Durch die Corona-Krise ändert sich gerade unser alltägliches Leben, sei es auf der Arbeit oder im Privatbereich“, teilt Schacht mit.

Besonders durch das Virus gefährdet sind Senioren ab 65 Jahren und lungenkranke Menschen. Diese sollten nicht mehr das Haus verlassen, um soziale Kontakte zu vermeiden. Um dies möglich zu machen, benötigen sie jedoch Hilfe unter anderem beim Einkauf. Der Soziale Dienst der Stadt betreut bereits einen Teil dieser Menschen. Doch die personellen Ressourcen sind begrenzt. „Daher brauchen wir Ihre ehrenamtliche Mithilfe. Ich glaube an eine gute Nachbarschaft hier in Hemmingen“, spricht Schacht die Bürger direkt an.

Ehrenamtliche Hilfsprojekte sind zurzeit nicht bekannt

Sabine Hürthe, Sprecherin des Hemminger Krisenstabs, teilt auf Anfrage mit, dass ehrenamtliche Projekte oder gar ein Koordinator ehrenamtlicher Unterstützung für die ganze Stadt bisher nicht bekannt seien. „Wir sind uns aber sicher, dass es auf nachbarschaftlicher Ebene und auch in Vereinen bereits viele Hilfsangebote gibt“, sagt sie.

Die Bürgerstiftung Hemmingen diskutiert zurzeit Möglichkeiten der Unterstützung für Hemminger Bürger. „Wir stimmen uns gerade noch ab. Details kann ich noch nicht nennen“, sagt der Vorsitzende Wolf Hatje. Aktive Hilfe beim Einkauf werden Mitglieder der Bürgerstiftung jedoch nicht leisten können. „Dafür haben wir nicht die entsprechenden Ressourcen“, sagt Hatje.

Kirchengemeinden probiert digitale Projekte aus

Kirchen: Die vier evangelischen Gemeinden im Stadtgebiet teilen gemeinsam mit, dass alle Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen zunächst bis zum 19. April ausfallen werden. „Wir planen und probieren aber gerade Angebote aus, wie wir für unsere Mitglieder und die Hemminger auch in Corona-Zeiten da sein können“, sagt Pastorin Harriet Maczewski aus der St.-Vitus-Gemeinde Wilkenburg/Harkenbleck. Dazu gehören unter anderem Überlegungen, das digitale Angebot zu erweitern. Die Kirchenglocken werden wie gewohnt sonntags läuten und zu Gebet und Fürbitte aufrufen. Alle Pastoren der vier Gemeinden sind telefonisch erreichbar und können in Notlagen und Seelsorgefällen angerufen werden.

Stadt hebt Feiertagsregelung für bestimmte Geschäfte auf

Öffnungszeiten: Die Stadt hat am Freitag mit sofortiger Wirkung die Sonn- und Feiertagsregelung für den Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Zeitungsverkauf, Baumärkte, Gartenbaumärkte und Tierbedarfsmärkte aufgehoben. Diese Geschäfte dürfen an Sonn- und Feiertagen öffnen. Die Stadt darf die bestehende Feiertagsregelung aufheben, wenn dies im dringenden öffentlichen Interesse ist.

Mit der Verfügung werden jedoch verschiedene Auflagen verbunden: Das jeweilige Geschäft muss sicherstellen, dass Kunden insbesondere im Kasssenbereich einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Sollte dies räumlich nicht möglich sein, müssen Zutrittskontrollen erfolgen. Dem jeweiligen Personal muss ein persönliches Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung stehen.

Die Stadt kündigt regelmäßige Kontrollen an. Bürgermeister Schacht will gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts und in Abstimmung mit der Polizei am Wochenende durch die Stadt fahren und diese überprüfen. Sollten sich Geschäfte nicht an die Auflagen halten, kann die Ausnahmeregelung widerrufen werden. „Wir müssen alles tun, um die Verbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu unterbinden. An dieser Stelle sind wir alle gefragt“, sagt Schacht.

Von Tobias Lehmann