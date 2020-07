Arnum

Der kleine Wald an der Arnumer Grundschule ist teilweise gesperrt. Dort müssen einige Bäume gefällt und zahlreiche beschnitten werden. Einige sind in rund 80 Jahren auf etwa 20 Meter Höhe gewachsen. Was ist der Grund für die Arbeiten und was müssen Fußgänger und Radfahrer auf der beliebten Strecke durch das Wäldchen in Hemmingens größtem Stadtteil beachten? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wann beginnen die Arbeiten?

Eine Fachfirma startet am Freitag, 31. Juli, entlang der Wege und der Außenkante des Waldes und setzt dabei einen Hubsteiger ein. Die Arbeiten enden spätestens am Freitag, 14. August. Die Stadt hat das Vorhaben vor allem wegen der angrenzenden Grundschule in die Sommerferien gelegt, die noch bis zum 26. August dauern. An den Wald grenzt auch der Schulbusparkplatz am Hundepfuhlsweg an. Die Grundschüler steigen dort aus und gehen durch den Wald zur Wäldchenschule.

Wird der Fuß- und Radweg durch das Wäldchen auch gesperrt?

Vorübergehend gibt es auch eine Vollsperrung. Fußgänger und Radfahrer werden dann auf die Wege an der B 3 umgeleitet. Das Betreten des Waldes außerhalb der Wege ist bereits verboten und die Fläche laut Betriebshof seit dem 21. Juli gesperrt. Es besteht die Gefahr, dass weitere Äste herunterfallen. Schilder warnen an mehreren Seiten des Waldes vor dem Astbruch. Gitter oder sonstige Absperrungen hat die Stadt nicht aufgestellt.

Warum müssen Bäume gefällt und andere zurückgeschnitten werden?

Betriebshofleiter Claus Schmidt betont, dies hänge allein mit den trockenen Sommern in den vergangenen beiden Jahren zusammen. Insbesondere Eichen, Eschen und Hainbuchen sind abgestorben oder weisen Saftabrisse auf. „Dabei brechen voll belaubte Äste ohne erkennbaren Grund vom Baum ab“, sagt Schmidt. Die Ursache: Einige Bäume haben – auch kurzzeitig – zu wenig Wasser gehabt.

Wie viele Bäume werden gefällt?

Genau lasse sich das noch nicht sagen, erklärt Schmidt. Die Zahl sei aber einstellig. Rund 50 Bäume werden beschnitten – bei den Hainbuchen so, dass sie möglicherweise wieder austreiben.

Werden neue Bäume gepflanzt?

Ja, etwa zehn – auf der Fläche zwischen dem Wald und dem in diesem Monat eröffneten Edeka-Markt an der B 3. Ein „Konzept zur Walderneuerung“ stimme die Stadt mit der Bezirksförsterin ab.

Was grenzt denn noch unmittelbar alles an das Wäldchen ?

Neben der Grundschule und der Stadtbibliothek sind es unter anderem die Sporthalle, ein Bolzplatz und eine Laufbahn.

Die Stadt war doch erst 2018 im Wäldchen zu Gange?

Ja, aber damals beseitigte sie die Schäden von Sturmtief Friederike. Damals hat die Stadt auch neue Bäume gepflanzt. Schon im Oktober 2017 wütete Sturm Xavier.

Das Betreten des Wäldchens in Hemmingen-Arnum außerhalb der Wege ist verboten. Einige Bäume werden gefällt, andere beschnitten.

Besitzt die Stadt noch anderswo Wald?

In der Größe nicht. Es gibt nur eine kleine Parzelle im Bürgerholz. Weite Teile davon und vom Sundern sind in Privatbesitz.

Um wie viele Bäume kümmert sich die Stadt?

In ihrem Baumkataster stehen rund 10.000 Bäume, davon etwa 3400 an verkehrsreichen Stellen. Die im Kataster verzeichneten Bäume werden zweimal jährlich kontrolliert: bei Laub und ohne Laub, erläutert Schmidt. „Bei Bedarf werden die Kontrollen verstärkt.“

Von Andreas Zimmer