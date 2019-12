Erst am Donnerstagabend kurz vor dem Auftritt wurde das Geheimnis gelüftet: Ilja Richter war Stargast beim Blind Date im Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld. Der Kult-TV-Moderator („Disco“) widmete dem „Winnetou“-Autor Karl May einen Kabarettabend – und präsentierte sogar eigene Chansons.