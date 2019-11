Hunderte Gäste besuchen die Arnumer Kunsttage

Arnum

Hunderte Besucher sind am Sonnabend zu den Arnumer Kunsttagen in die Wäldchenschule gekommen. „Hier fühle ich mich immer wohl. Es gibt so viel zu bestaunen“, sagte beispielsweise Regina Franke aus Hildesheim. Derlei Kommentare freuen auch Organisator Mario Giovelli von der Stadt Events GmbH aus Hannover: „Ein wichtiger Schwerpunkt der gesamten Veranstaltung ist für uns immer, dass die Besucher auch Spaß haben, hier zu verweilen.“ Die Ausstellung ist auch noch am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Giovelli lobte die Räumlichkeiten der Wäldchenschule. Die Stände der insgesamt 50 Aussteller sind am Wochenende entlang der Gänge des Gebäudes aufgebaut. „Das ist besser als eine große Halle zu haben, in der die Aussteller in mehreren Reihen stehen. So etwas kann auch überfordernd wirken“, sagte er. Zum Verweilen gibt es ein für die Ausstellung eingerichtetes Café. Die Künstler selbst haben mehr als 30 Kuchen und Torten dafür gebacken.

GmbH übernimmt Organisation der Frühjahrsausstellung

Giovelli hatte eine gute Nachricht für Freunde der Kunsttage, die es bereits seit 46 Jahren gibt. Ab 2020 werde die Stadt Events GmbH auch die zuletzt vakante Organisation der Frühjahrsausstellung übernehmen. Vor zehn Jahren hatte die damalige Organisatorin die Veranstaltung in die Hände des Hemmingers Rainer Kloppstein und der GmbH übergeben. Kloppstein kümmerte sich daraufhin um die Ausstellungen im Frühjahr und Giovelli um die Veranstaltungen im Herbst. 2018 dann gab Kloppstein die Organisation ab. Auch mithilfe der Stadtverwaltung konnte zunächst kein Nachfolger gefunden werden. „Doch jetzt können wir mitteilen, dass wir im nächsten Jahr die Frühjahrsausstellung übernehmen“, sagte Giovelli.

Peter Piech drechselt vor Ort. Organisator Mario Giovelli schaut neugierig zu. Quelle: Tobias Lehmann

Drechsler Peter Piech zeigt seine Arbeit vor Ort

Das Konzept der Kunsttage sieht vor, eine möglichst breite Palette verschiedener Handwerkskunst zu präsentieren. So gibt es unter anderem Gemälde, Designer-Schmuck und Basteleien aus Holz und Papier zu bestaunen. „Alle Aussteller sind Hobby-Künstler. Sie machen ihre Kunst mit Herzblut und nicht vordringlich des Geldes wegen“, sagte Giovelli. Dazu gehört auch der Drechsler Peter Piech, der bereits seit zehn Jahren regelmäßig seine Kunst vor Ort vorführt. Viele Gäste schauten neugierig zu. Eine Besucherin sagte: „Ich wäre gern Tischlerin geworden, doch zu meiner Zeit gab es dafür für Frauen schlicht keine Lehrstellen.“

Karola Uhde zeigt an ihrem Stand umdekorierte Kaffeekannen. Quelle: Tobias Lehmann

Upcycling: Kaffeekannen als Kunstobjekt

Erstmals dabei war Karola Uhde aus Wathlingen. Sie hatte Kaffeekannen und Untertassen zu Kunstwerken umgestaltet. „Alte Kaffeekannen müssen nicht weggeschmissen werden. Sie können auch noch als Dekorationsobjekt für Haus oder Garten dienen“, sagte sie. Auch Organisator Giovelli war von vielen Kunstwerken immer noch überrascht: „So etwas habe ich noch nie gesehen.“ Das sogenannte Upcycling, die Umwandlung von scheinbarem Abfall in neuwertige Produkte, stehe bei den Kunsttagen auch immer im Mittelpunkt. „Diese Art von Kunst ist eine konkrete Form der Nachhaltigkeit“, sagte er.

Ausstellung auch am Sonntag geöffnet

Die Herbstausstellung der Kunsttage ist auch noch am Sonntag, 3. November, von 11 bis 18 Uhr in der Arnumer Wäldchenschule, Klapperweg 18, zu sehen. Der Eintritt kostet 2 Euro und ist für bis zu Zwölfjährige frei. Bei einem Mindestumsatz von 20 Euro wird der Eintrittspreis an vielen Ständen erstattet.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Lehmann