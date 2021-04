Hemmingen

Immer wieder beschweren sich Anwohner und Anwohnerinnen über Hundekot auf den Gehwegen, Spielplätzen und Grünanlagen. Darauf weist jetzt die Hemminger Stadtverwaltung hin. Der Ärger sei verständlich und ernst zu nehmen. „Tatsache ist, dass Hundekot in öffentlichen Bereichen nichts zu suchen hat.“ Das Zusammenleben zwischen Menschen und Hund könne durch Rücksichtnahme und Umsicht problemloser gestaltet werden.

Standorte für Hundetütenspender

Hundehalter sollten die Hinterlassenschaften ihres Tieres aufsammeln. An diesen Standorten hat die Stadt Hundetütenspender aufgestellt:

Arnum: Bushaltestelle Arnum-Nord an der Göttinger Straße, am Bürgerbüro an der Göttinger Straße, im Murowana-Goslina-Park, Pattenser Feldweg/Ecke Schaperweg und Laubeichenfeld/Ecke Bockstraße.

Devese: Vorm Dorfe an der Bushaltestelle Breite Straße und Marie-Curie-Straße am nördlichen Durchgang zum Grünzug.

Harkenbleck: Am Denkmal Redener Straße/Ecke Hallerskamp.

Hemmingen-Westerfeld: Rathausplatz am Treppenaufgang zwischen Sparkasse und Rathaus, Dorfstraße am Gedenkstein in Höhe der Hausnummer 8 sowie am verlängerten Dorle-und-Albert-Heuer-Weg.

Hiddestorf: Hauptstraße am Thieplatz.

Wilkenburg: An der Schulbushaltestelle Dicken Riede.

Plastiktüten auch am Infoschalter im Rathaus

Auch am Infoschalter im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld bekommen Bürger kostenlos Hundetüten. Dafür muss zurzeit wegen des Coronavirus zuvor ein Termin unter der Telefonnummer (0511) 41030 ausgemacht werden. Stadtsprecherin Sabine Hürthe weist darauf hin, dass sich die Regeln coronabedingt kurzfristig wieder ändern können.

Von Tobias Lehmann