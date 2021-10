Hemmingen

Auf der B-3-Ortsumgehung darf seit Donnerstag auch in Fahrtrichtung Hannover ab Devese Tempo 100 gefahren werden. Bislang war dies auf der neuen B3 nur in Richtung Süden erlaubt. In Richtung Ricklingen galt Tempo 70.

Verkehrsschilder, die von Anfang an das vorgesehene Tempo 100 zeigten, waren seit der Eröffnung der etwa sieben Kilometer langen Umgehungsstraße im November 2020 mit Plastikfolien verhüllt gewesen.

Tempo 100 auf der B-3-Ortsumgehung

Nun wurden sie freigegeben und die dort befindlichen Tempo 70-Schilder abgeschraubt. „Nach einer Griffigkeitsüberprüfung des Straßenbelages lag von der Straßenverkehrsbehörde der Region Hannover eine verkehrsbehördliche Anordnung zur Tempo 100-Freigabe vor“, erläuterte Friedhelm Fischer, Geschäftsbereichsleiter Hannover in der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, auf Anfrage dieser Zeitung.

Von Andreas Zimmer