Hemmingen

Wie geht es weiter mit dem Hochwasserschutz in Hemmingen? Politisch ist das Thema durchaus noch offen, wie eine Umfrage unter den Ratsfraktionen der Interessengemeinschaft Hochwasserschutz zeigt. Es gilt aktuell noch der Beschluss des Rats aus dem vergangenen Jahr. Damals sprachen sich Ratsmitglieder mehrheitlich dafür aus, auf einen teuren Deichbau zu verzichten und stattdessen eher auf Sandsäcke und mobile Wände zu setzen. 

Mehrheit der Fraktionen will Hochwasserschutz erneut beraten

Doch angesichts zunehmender klimabedingter Naturkatastrophen wie der Flutkatastrophe in West- und Mitteleuropa in diesem Jahr scheint der noch geltende Beschluss nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein. Die CDU hat mit elf Sitzen die Mehrheit im neuen Rat der Stadt, der sich im November konstituiert. „Wir möchten, dass der zukünftige Rat über die bestehenden Hochwasserschutzplanungen im Lichte der aktuellen Ereignisse erneut umfassend debattiert und einen effektiven Schutz beschließt“, teilte die CDU-Parteivorsitzende Barbara Konze der IG Hochwasserschutz in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Ihre Partei spricht sich für die Erstellung eines integrierten Wasserressourcenmanagements aus, das die Gefahren von Hochwasser, Starkregen und Dürre abbildet.

Für Katja Schröder, die für die SPD als Bürgermeisterkandidatin antrat, kann „der im vergangenen Jahr vom Rat beschlossene Hochwasserschutz nur ein Anfang sein“. Der Hochwasserschutz im Binnenland müsse insgesamt neu gedacht werden und mit nationalen sowie EU-Mitteln gefördert werden, forderte Schröder. Die SPD hat sechs Sitze im neuen Rat.

Politik hofft auf vermehrte Zuschüsse von Bund und Land

Die Position der Bündnisgrünen formulierte Jürgen Grambeck, der ebenfalls als Bürgermeisterkandidat antrat. Die Fraktion der Bündnisgrünen begrüße eine erneute Beratung im Rat über den Hochwasserschutz. Es sollte noch einmal kritisch geprüft werden, welche Variante des Hochwasserschutzes auf lange Sicht die beste sei. Die Bündnisgrünen sind mit fünf Sitzen im Rat vertreten.

Steven Maaß, der als einer von zwei FDP-Vertretern Mitglied im neuen Rat sein wird, teilte mit, dass seine Partei das Thema weiter kritisch verfolgen werde. Zudem regt die Partei an, das Land stärker in die Verantwortung für eine kommunenübergreifende Lösung zu nehmen. DUH-Ratsfrau Kathrin Heise sagte, dass Ratsbeschlüsse gegebenenfalls auch noch einmal neu gedacht werden können. Für den Moment stehe die DUH jedoch zur 2020 gefassten Entscheidung. Heise weist zudem auf die hohen Kosten für einen umfassenden Hochwasserschutz und den damit zusammenhängenden Eingriff in die Natur hin.

Josten: 20 Jahre diskutiert, aber nichts ist passiert

Für Daniel Josten, der für Die Linke einen Sitz im neuen Rat hat, muss der bestehende Beschluss revidiert werden. Er erinnert daran, dass bereits seit 20 Jahren in Hemmingen über Hochwasserschutz diskutiert werde, aber noch nichts geschehen sei. Auch ihm sei bewusst, dass ein umfassender Hochwasserschutz vermutlich einen zweistelligen Millionenbetrag erfordere. Doch Josten spricht die Hoffnung aus, dass künftig mehr Mittel von Bund und Land dafür zur Verfügung gestellt werden.

Die Interessengemeinschaft begrüßt das Signal aus der Politik, dass das Thema Hochwasserschutz erneut aufgegriffen werden soll. „Wir wünschen uns vom neuen Rat endlich eine Entscheidung über einen baulich zuverlässigen und sicheren kommunalen Hochwasserschutz und einer Vorsorge für eventuelle Starkregenereignisse“, sagt IG-Sprecher Reinhard Schütze.

Gerade erst haben sich jetzt Mitglieder der Stadtfeuerwehr ein aufblasbares mobiles Hochwasserschutzsystem der Kollegen aus der Laatzener Feuerwehr angeschaut. Rund 70.000 Euro hat die Stadt Laatzen dafür investiert. Bürgermeister Claus Schacht sagte, dass dies auch für Hemmingen vorstellbar wäre. In dieser Woche treffen sich Mitglieder von Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk (THW), um zunächst intern über den mobilen Hochwasserschutz zu beraten.

Von Tobias Lehmann