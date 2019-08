Hemmingen

Die Stadtverwaltung kündigt die ausgewählten Schwerpunkte zur Überwachung des fließenden Verkehrs in dieser Woche an. Das mobile Tempomessgerät wird Dienstag, 20 August, in Hemmingen-Westerfeld, Donnerstag, 22. August, in Harkenbleck und Freitag, 23. August, in Wilkenburg stehen. Die Stadt weist darauf hin, dass organisatorische Änderungen jederzeit möglich sind. Zudem könne die Polizei zusätzlichen Messungen vornehmen.

Lesen Sie auch:

Hemmingens neue Radarpistole im Einsatz

Von Tobias Lehmann