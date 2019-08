Hemmingen

Wie in jeder der vergangenen Wochen sind die meisten Aktionen in Ferienpassprogramm der Stadt in den nächsten Tagen bereits ausgebucht. Doch für ein paar Angebote gibt es noch Restplätze.

Sportvereine bieten Schnupperstunden an

Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. August: Der SV Harkenbleck lädt Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren zu Schnupperstunden im Badminton unter dem Motto „ Hemmingen sucht das Supertalent“ ein. Die Aktion ist jeweils von 9 bis 11.30 Uhr in der Ballsporthalle am Hundepfuhlsweg in Arnum. Die Teilnahme kostet 6 Euro.

Mittwoch, 7. August: Der SC Hemmingen-Westerfeld lädt Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren dazu ein, das Deutsche Jugendsportabzeichen zu erringen. Das Jugendsportabzeichen in Gold gibt es bereits nach drei erfolgreichen Prüfungen. Wer sogar fünf Prüfungen erfolgreich besteht, erhält das Sonderzeichen „Gold 5“. Die kostenlose Aktion ist von 10 bis 12.30 Uhr auf dem Sportplatz, Hohe Bünte.

Donnerstag, 8. August: Die Tennis-Gemeinschaft Hemmingen-Westerfeld lädt Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren zum Schnuppertennis ein. Die Veranstaltung ist von 12 bis 16 Uhr auf der Anlage an der Sunderstraße 25. Die Kinder bekommen einen Einblick in den Sport und dürfen auch selbst spielen. Zudem bekommen sie ein Mittagessen. Die Teilnahme kostet 6 Euro.

Großer Kinderflohmarkt auf dem Rathausplatz

Sonnabend, 10. August: Die Jugendpflege der Stadt lädt zum Kinderflohmarkt auf dem Rathausplatz ein. Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren können dort Spielzeug, Bücher und Spiele verkaufen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus. Der Flohmarkt läuft von 9.30 bis 12.30 Uhr. Der Standplatz muss selbst eingerichtet werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sonntag, 11. August: Die SPD Hemmingen fährt mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren zur Deister-Freilicht-Bühne in Barsinghausen. Dort wird das Stück „Des Kaisers neue Kleider“ aufgeführt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Freibad Arnum. Die Rückkehr wird gegen 19.15 Uhr sein. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Anmeldungen für alle Aktionen sind unter der Telefonnummer (0511) 4103180 und per E-Mail an ferienpass@jugendpflegehemmingen.de möglich.

Von Tobias Lehmann