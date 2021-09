Hiddestorf

Am Donnerstag kommen die Mitglieder von Concordia Hiddestorf zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen – eine gute Gelegenheit, langjährigen Aktiven für ihren Einsatz zu danken. Eine der besonders engagierten ist Heike Spangenberg. Sie leitet seit 1981 den Chor der Concordia, bis 2019 auch den Kinderchor.

Frau Spangenberg, 40 Jahre im selben Amt, das ist ganz schön lange. Können Sie sich noch an Ihre Anfänge erinnern?

Ja, sehr gut. Ich hatte erst Kirchenmusik in Herford studiert und bin dann 1980 nach Hannover gekommen, für ein Zweitstudium in Instrumentalpädagogik. Und durch Zufall habe ich damals eine Wohnung hier in Hiddestorf gefunden. Als für die Kirche eine Organistin gesucht wurde, habe ich mich gemeldet.

Gleichzeitig suchte Concordia einen neuen Chorleiter und man hat mich gefragt. Ich habe zuerst gesagt, dass ich mich mit Gesangvereinen und dem Vereinsleben nicht auskenne. Aber Chorleitung war auch Hauptbestandteil meines Kirchenmusikstudiums. Also habe ich mich getraut. Damals war Concordia schon ein alteingesessener Gesangverein, und ich als junge Frau – das hat schon einige Skepsis gegeben am Anfang.

Inwiefern?

Ein paar Leute sind nicht wiedergekommen zum Chor. Ich habe dann vorsichtig auch mal etwas Neues ausprobiert, da hat manch älterer Herr schon gestutzt. Mein erster Auftritt mit dem Chor war eine Feier zum 1. Mai, das war die Feuerprobe für mich. Und die lief gut.

Was genau macht denn eigentlich eine gute Chorleiterin aus?

Methodisch und didaktisch muss man wissen, wie man neue Stücke einstudiert, und man sollte eine bestimmte Klangvorstellung von den verschiedenen Chorstücken haben, die man dann versucht, im Lauf der Proben herauszuarbeiten. Man muss ein Fingerspitzengefühl dafür haben, was man den Sängerinnen und Sängern zumuten kann, zum Beispiel, wenn der Altersschnitt schon etwas höher ist. Und es muss menschlich passen.

Heike Spangenberg in Aktion bei den Chorproben. Quelle: privat

Was machen Sie denn, wenn es mal schief klingt? Da ist doch bestimmt diplomatisches Geschick nötig.

Ach, schief klingt es am Anfang eines neuen Stückes immer mal, das ist normal. Die Sängerinnen und Sänger sind Laien. Viele können keine Noten lesen und müssen die einzelnen Stimmen erst mal vorgesungen oder vorgespielt bekommen. Aber ich habe nie jemanden einzeln vor dem ganzen Chor angesprochen, wenn er oder sie falsch singt, das ist aus meiner Sicht ein No-Go, zumindest im Laienbereich.

Was ist das Schwierigste in Ihrem Amt?

Wenn jemand mit Begeisterung dabei ist, aber leider nicht gut singen kann. Da kann man in der Gruppe nicht darauf eingehen, und man muss ja auch den anderen Mitgliedern gerecht werden. Wenn aber jemand nebenbei eine Gesangsstunde haben möchte, mache ich das gern.

Kann jeder Mensch singen lernen?

Allgemein sagt man ja, dass niemand unmusikalisch ist. Aber in der Praxis ist das schon anders. Ich sage immer: Nicht jeder kann alles können.

Schade ist, dass es eine Phase gab, in der in den Schulen und Kindergärten sehr wenig gesungen wurde. Ich kann das nicht an Jahren festmachen, aber eine Zeit lang war das so, dass ich Kinder gefragt habe, was singt ihr so in der Schule? Und die wussten gar nicht, wovon ich rede.

Zur Person Heike Spangenberg, 66, wohnt in Pattensen. Ihren Ehemann hat sie bei einem Chorkonzert in den Herrenhäuser Gärten kennengelernt. Hauptberuflich gibt die Diplom-Musikpädagogin Unterricht in Blockflöte, Klavier und Keyboard. Auch als Rentnerin hat sie noch acht Schülerinnen und Schüler, die sie in einem Raum in der Alten Molkerei in Hiddestorf unterrichtet. Außerdem leitet sie auch den Chor in Harkenbleck. kut

Dabei ist Singen doch etwas Schönes, für das man kein Geld und keine Ausrüstung braucht…

Ja, und inzwischen weiß man auch, wie Menschen mit Demenz auf Singen reagieren. Bis Corona kam, habe ich alle 14 Tage mit Seniorinnen und Senioren in zwei Pflegewohnstiften hier gesungen – frei von der Leber weg. Das hat mich schon sehr berührt, dass manche, die sich sonst kaum noch äußern können, ein altes Volkslied von früher in allen vier Strophen auswendig singen konnten. Daran sieht man, dass Singen existenziell ist.

War es früher leichter, Menschen für den Gesang oder den Verein zu begeistern?

Ja, das hat sich schon verändert. Als ich im Chor angefangen habe, waren wir 30 Leute. Auf dem Dorf gab es den Sportverein, die Feuerwehr und den Gesangverein und da war man eben irgendwo Mitglied. Aber irgendwann wurden die Arbeitswege länger, man konnte nicht mehr alles vor der Haustür erledigen. Das kostet Zeit, die Leute setzen Prioritäten. Heute empfinde ich es so, dass viele sich nicht mehr wöchentlich binden wollen. Es gibt zwar Projektchöre, die zum Beispiel nur zu Weihnachten proben. Das haben wir auch mal probiert, aber es kam nicht an.

Die Begeisterung für das Singen ist aber da; ich habe schon immer versucht, nicht nur in eine Richtung zu gehen: nicht nur klassische Volkslieder, sondern auch mal Schlager oder Pop im Chorarrangement. Wir singen auch bei Gottesdiensten in der Kirche. Da ist für jeden etwas dabei.

Von Katharina Kutsche