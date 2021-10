Devese

Wenn es dunkel wird in Devese, dann beginnt der Horror. Der Kettensägemann schlägt wieder zu. Ohne Erbarmen. In einem Wohnhaus am Ortseingang aus Richtung Ihme-Roloven wütet der Killer mit der Menschenmaske.

So sieht es abends am Haus von Verena Barleben aus. Quelle: privat

Wer von draußen vom Gehweg in ein Fenster blickt, den graut’s. Und das soll auch so sein, denn es ist Halloween und Verena Barleben hat die Außenfassade ihres Hauses schreckensvoll-schön dekoriert. Eines der Fenster ist abgeklebt, darauf wird der Kettensägemann von innen projiziert.

Gruselfreunde willkommen: Verena Barleben dekoriert ihr Haus zu Halloween. Quelle: Andreas Zimmer

Von Tag zu Tag – nein, wohl eher von Nacht zu Nacht - kommt mehr Dekoration dazu: Grabsteine, Totenköpfe, Geister. Am Sonntag, dem Halloweenstag, werde zum Beispiel Nebel aus einem Hexenkessel blubbern. Und Barleben hofft, dass die beiden beweglichen Zombies, die sie extra aus Amerika bestellt hat, noch rechtzeitig bis zum Wochenende geliefert werden.

Ein Zombie ist schon da, zwei Weitere sollen mit der Post geliefert werden. Quelle: Andreas Zimmer

Ein kleiner Zombie und das Spinnennetz sind bereits in diesem Jahr neu in die Sammlung gekommen.

Party zu Halloween und Süßigkeiten

„Halloween und Weihnachten – das sind für mich die schönsten Zeiten im Jahr“, sagt sie. Schon immer sei sie ein Fan von Halloween, spätestens aber seit dem ihr Ehemann in Amerika gewesen sei. Irische Einwanderer brachten den Brauch in die USA.

Auch ein Grabstein wie dieser ist im Vorgarten zu finden. Quelle: Andreas Zimmer

Doch Barleben geht es nicht nur um die furchteinflößende Dekoration, sondern auch um die Geselligkeit. Für Sonnabend plant sie eine private Halloween-Party unter dem Carport. Am Sonntag schminkt sie sich, setzt sich erst eine schwarze Perücke auf und setzt sich dann als das gruselige Mädchen aus dem Horrorfilm „The Ring“ auf die Treppe ihres Wohnhauses und wartet – Halloween-gemäß mit Süßigkeiten – auf Kinder aus der Ortschaft.

Wenn sich andere am schaurig gestalteten Vorgarten erfreuen, freut sie das. Jüngst habe sogar ein Reisebus vor dem Haus angehalten. Die Fahrgäste zückten ihre Smartphones: das düstere Devese als Fotomotiv. Barleben freut sich auch schon auf die Zeit nach Halloween. Dann wird umdekoriert – und zwar weihnachtlich.

Von Andreas Zimmer