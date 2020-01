Harkenblecker Feuerwehr befördert sechs Aktive und freut sich auf Neubau

Harkenbleck

Der Fachausschuss habe den Neubau des Gerätehauses in Harkenbleck genehmigt, die Mittel stünden bereit, „warum sollten sich jetzt Rat oder Verwaltung noch querstellen?“, fragte Bürgermeister Claus Schacht-Gaida bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Harklenbleck. Wie berichtet soll Ende 2020 der Abriss beginnen und nach einem Jahr Bauzeit das neue Gerätehaus fertig sein.

Die rund 100 Feuerwehrmitglieder und Förderer nahmen die Nachricht mit großem Beifall auf. Bis zur Fertigstellung gilt es allerdings noch eine Menge zu tun. So muss beispielsweise der Brandschutz in der Mehrzweckhalle und dem integrierten Kindergarten angepasst werden. Um weiteren Platz zu gewinnen, wird die erst vor vier Jahren errichtete Bushaltestelle versetzt. Dadurch können die in der Vergangenheit breiter gewordenen Feuerwehrfahrzeuge besser auf dem Gelände rangieren, außerdem entstehen Umkleidemöglichkeiten für Männer und Frauen.

Bürgermeister Claus Schacht-Gaida (links) berichtete bei der Hauptversammlung der Ortsfeuerwehr Harkenbleck über den Stand Der Dinge beim Neubau der Gerätehalle. Rechts neben ihm steht Ortsbrandmeister Alexander Specht. Quelle: Achim von Lüderitz

Wahl verschoben

Die Wahl des zweiten stellvertretenden Stadtbrandmeisters wurde auf das Frühjahr verschoben, weil der bisherige Amtsinhaber Heiko Schottmann diesen Posten noch weiter ausfüllen kann, obwohl er seit Dezember auch stellvertretender Stadtbrandmeister in Hemmingen ist.

Im Moment gehören der Ortsfeuerwehr 42 aktive und 183 fördernde Mitglieder an. Besonders zufrieden ist man in Harkenbleck mit dem Nachwuchs: 22 Jugendfeuerwehrleute und 25 Kinderfeuerwehrmitglieder ließen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, hieß es.

Im vergangenen Jahr wurde die Ortsfeuerwehr zu 25 Einsätzen gerufen. Von der Feuerbekämpfung über technische Hilfeleistungen wie Ölspurbeseitigung bis hin zur Wildtierrettung sei alles dabei gewesen, wie Ortsbrandmeister Alexander Specht berichtete. Unter anderem befreiten die Helfer einen Igel, der sich in einem Maschendrahtzaun verfangen hatte.

Sechs Feuerwehrleute werden befördert

Auch Beförderungen standen auf der Tagesordnung: Robin Hiegeist, Wilke Osterkamp, Max Bellgradt wurden zu Feuerwehrmännern ernannt, Philipp Kock zum Oberfeuerwehrmann, Lennart Fieguth zum Löschmeister und Nadine Kluge zur Oberlöschmeisterin. Nach rund anderthalb Stunden ging der offizielle Teil in ein gemeinsames Abendessen über: Schweinshaxe und Kraut standen auf dem Speiseplan. Ein Anbrennen des Essens war bei einer so geballten Ladung Kompetenz ziemlich ausgeschlossen.

Die Bushaltestelle vor dem Gerätehaus soll abgerissen werden. Für den Neubau des Gerätehauses in Harkenbleck muss die Haltestelle am Hallerskamp dauerhaft versetzt werden. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Von Achim von Lüderitz