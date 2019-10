Hemmingen-Westerfeld

Das Handy-Training der Hemminger Bürgerstiftung für Senioren wird nach den Herbstferien fortgesetzt. Für dieses Jahr sind noch vier Treffen jeweils mittwochs geplant.

Am 23. Oktober wird die Veranstaltung nachgeholt, die eigentlich am 25. September sein sollte. Am ursprünglichen Termin war der Bürgersaal im Rath...