Schülern geben Senioren Tipps fürs Handy

Hemmingen

Für das Handy-Seniorentraining der Hemminger Bürgerstiftung am Mittwoch, 23. Oktober, gibt es noch freie Plätze. Die Teilnehmer kommen um 16.30 Uhr im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld zusammen.

Auch für die drei weiteren Treffen in diesem Jahr um 16.30 Uhr können sich Interessierte noch vormerken lassen: jeweils mittwochs am 13. und 27. November sowie 11. Dezember.

Handy-Training für Senioren

Das beliebte Angebot der Bürgerstiftung gibt es jetzt seit einem Jahr. In dieser Zeit seien mehr als 270 Teilnehmer geschult worden, erläutert Mitorganisator Johann Diekmann.

Zehn Schüler der Hemminger KGS betreuen jeweils zwei Besucher. Sie erklären zum Beispiel, wie Whatsapp funktioniert, wie man mit dem Smartphone Fotos macht und in welchem Ordner man sie wiederfindet sowie welche Häkchen man in den Einstellungen setzen oder besser nicht setzen sollte. Alle Helfer sind ehrenamtlich tätig.

Anmeldungen für Smartphone-Schulung

Plätze werden stets in der Reihenfolge reserviert, in der die Anmeldungen eingehen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an handy@buergerstiftung-hemmingen.de und auf dem Kontaktformular im Internet unter www.buergerstiftung-hemmingen.de. Außerdem nimmt Susanne Giese im Seniorenbüro der Stadt Hemmingen unter der Telefonnummer (05 11) 4 10 32 86 die Wünsche entgegen.

Elternfortbildung:Noch freie Plätze gibt es auch für den Abend der Stadtjugendpflege und der Schulseelsorge der KGS Hemmingen. Eltern von Kindern zwischen elf und 15 Jahren kommen am Donnerstag, 24. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in den Kinder- und Jugendräumen am Klapperweg 18 in Arnum zusammen. Das Thema lautet „Eltern und Kinder in digitalen Welten – wenn der Spaß am Smartphone zum Zwang wird“.

Eltern informieren sich über Handysucht

Der Abend basiert auf Erfahrungen aus Beratungen mit Thomas Wernheuer-Linkhof, Schulseelsorger an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld. Referent ist Stefan Hollemann, Sozialpädagoge und Eltern-Medien-Trainer bei der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen.

Jeder Teilnehmer zahlt 5 Euro. Anmeldungen sind im Internet auf jugendpflege-hemmingen.de möglich.

Lesen Sie auch:

Medien: 20 Tipps, die den Familienfrieden retten

Elternabend in Hemmingen: Wie viel Medienkonsum ist gut?

Von Andreas Zimmer