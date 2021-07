Harkenbleck

Eine Zeitkapsel, drei Maurerkellen und etwas Mörtel: Damit haben Bürgermeister Claus Schacht, Ortsbrandmeister Alexander Specht und Architekt Herwig Krause am Dienstagnachmittag in Harkenbleck symbolisch die Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrgerätehaus vollzogen.

Vorarbeiter Ludger Schmidt bringt die letzten Lagen Mörtel auf die Zeitkapsel. Quelle: Torsten Lippelt

Wenn in mehreren Jahrzehnten die in einen hohlen Baustein eingesetzte kupferne Zeitkapsel geöffnet werden sollte, finden die künftigen Generationen in ihr die Baupläne, eine tagesaktuelle Ausgabe der Leine-Nachrichten von HAZ/NP, Münzgeld und – als Erinnerung an die Corona-Pandemie – eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Lieferengpass: Feuerwehrgerätehaus wird später fertig

Schacht erläuterte: „Durch den fast viermonatigen Bauverzug infolge von Lieferengpässen und Kostensteigerungen wegen fehlender Holzwerkstoffe rechnen wir mit der Fertigstellung des Bauvorhabens für das Ende des zweiten Quartals 2022. Den Kostenrahmen haben wir wegen möglicher Baupreissteigerungen auf 2,2 Millionen Euro festgesetzt.“ Der Verwaltungschef fügte hinzu: „Am Ende des Tages aber wird das hier ein richtiges Schmuckstück sein.“

Die Grundsteinlegung darf wegen Corona nur in kleinem Kreis stattfinden. Quelle: Torsten Lippelt

Im März dieses Jahres war das 1976 an gleicher Stelle an der Straße Hallerskamp errichtete Feuerwehrgerätehaus abgerissen worden. Der Grund dafür war unter anderem der fehlende Platz. Die modernen Feuerwehrfahrzeuge sind im Laufe der Zeit immer größer geworden. An dessen Stelle wird nun auf größerer Grundbetonplatte das neue Gebäude mit zwei DIN-gerechten Stellplätzen für das Löschfahrzeug und den Mannschaftswagen errichtet.

Mehr Platz und Neubau nach Energiestandard

Architekt Herwig Krause erläuterte wegen Corona nur wenigen geladenen Gästen die Grundzüge des Projektes, das seit 2018 vorbereitet wird. Gebaut wird im energieeffizienten KFW Standard 55 überwiegend in Holzrahmenbauweise mit einer Vorhangfassade aus Holz und Faserzementplatten. Zusätzlich zu den Fahrzeugstellplätzen werden – erstmalig für die Harkenblecker Feuerwehr nach Geschlechtern getrennte – Umkleidebereiche eingerichtet. Ebenso wird es einen kleinen Waschbereich, auch für Stiefel, sowie eine Werkstatt und ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen für Schreib- und organisatorische Tätigkeiten von Ortsbrandmeister und Stellvertreter geben.

Die Grundsteinlegung darf wegen Corona nur in kleinem Kreis stattfinden. Quelle: Torsten Lippelt

Ein rund 60 Quadratmeter großer Raum, flexibel mit einer Schiebewand abtrennbar, steht den aktuell 45 Aktiven der Ortsfeuerwehr – darunter ab Herbst durch Neuzugänge dann insgesamt auch zehn Frauen – zur Verfügung. Es ist groß genug für Schulungen mit bis zu 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie auch für andere Veranstaltungen. Auf dem Gelände sind Alarmstellplätze für die Autos der Feuerwehrmitglieder ebenso vorgesehen wie Fahrradplätze. Auf dem Flachdach soll neben der Anlage einer Begrünung auch eine Fotovoltaikanlage errichtet werden.

Wegen Corona keine große Feier möglich

Ortsbrandmeister Alexander Specht dankte Rat und Verwaltung für die „super Unterstützung“. Er sagte: „Die Kameraden freuen sich schon alle auf das neue Feuerwehrgerätehaus.“

Am Hallerskamp entsteht das neue Feuerwehrgerätehaus. Quelle: Torsten Lippelt

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) wusste noch weitere Harkenblecker, die sich dann freuen werden: „Durch den Neubau bietet sich die Chance, die Doppelnutzung von Kita und Feuerwehr hier aufzugeben und die Kita auch platzmäßig den heutigen Bedürfnissen anzupassen.“ Wobei die tägliche Nähe der Feuerwehr zur Kita über all die Jahre bei den Kindern eine hohe Wirkungskraft entfaltet habe und dadurch nun auch im Dorfleben spürbar sei. „Normalerweise wäre heute das ganze Dorf hier, und die Bratwürste würden schon auf dem Grill legen“, bedauerte der Bürgermeister die aktuelle Corona-Situation bei der Grundsteinlegung.

Von Torsten Lippelt