Politiker wollen Neubau für Mensa der Grundschule

Hemmingen-Westerfeld

Die Grundschule in Hemmingen-Westerfeld soll durch einen Neubau erweitert werden. Dafür hat sich der Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend in vertraulicher Sitzung ausgesprochen. Damit wären die Pläne für einen Anbau, den die Schule favorisiert, vom Tisch. Der aktuellen Stand der Diskussion in Fragen und Antworten:

Wie viele Varianten gibt es?

Es sind zwei: eine günstigere mit dem Neubau der Mensa als Einzelgebäude auf dem Schulhof und eine teurere mit der Mensa als Anbau an die Schule. Die Neubau-variante auf dem heutigen Platz des Klettergerüsts am Eingang der Schule ist mit 3,8 Millionen Euro preiswerter. Der Anbau zwischen der Schule und der Sporthalle würde 4,3 Millionen Euro kosten. Für den barrierefreien Umbau der Schule am Köllnbrinkweg kommen weitere Kosten hinzu.

Wie hat der Verwaltungsausschuss entschieden?

Dem Vernehmen nach war das Votum einstimmig. Im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration Mitte Januar hatten CDU, die Unabhängigen Hemminger (DUH) und die Stadtverwaltung den Neubau befürwortet, die Grünen und die Schule favorisierten den Anbau. Die SPD kündigte damals an, sie wolle noch beraten.

Mensa für die Grundschule

Eines der Argumente für den Anbau war, dass der Weg für die Kinder über den Hof zur Mensa nicht zumutbar sei. Was bedeutet das?

Schulleiterin Ulrike Lange-Riekenberg verwies im Fachausschuss darauf, dass die Jungen und Mädchen für den Weg zur Mensa im Neubau stets Jacken und Schuhe anziehen müssten, was dort eine Garderobe nötig mache. Sie bedauerte, dass der Schulhof durch den Neubau kleiner wird. Kritiker wiesen darauf hin, dass bei der Anbauvariante frisch sanierte Bereiche wie die Umkleiden wieder beseitigt würden. Der Eingriff in den Schulalltag sei größer, zudem könnte die Krabbelgruppe nicht auf dem Gelände bleiben.

Gab es denn seit Mitte Januar neue Erkenntnisse?

Ja, die Verwaltung hat ausgerechnet, dass die Schüler bei der Neubauvariante 45 Meter vom Hauptgebäude zurücklegen müssen, während es beim Anbau 64 Meter wären.

Grundschule ist Ganztagsschule

Warum braucht die Grundschule mehr Platz?

Sie ist seit dem Schuljahr 2018/2019 Ganztagsschule. Seitdem wird vieles provisorisch geregelt, um die Betreuung bis in den Nachmittag zu gewährleisten. In der Mensa soll es im Erdgeschoss einen Speiseraum mit etwa 110 Sitzplätzen geben. In der oberen Etage ist der Ganztagsbereich, unter anderem mit Gruppenräumen und Bibliothek.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, 20. Februar. Erst dann folgen die Detailpläne. Zurzeit gibt es nur eine sogenannte Machbarkeitsstudie. Darin haben Planer ausgelotet, was auf dem Schulgelände überhaupt möglich ist. Das Geld für den Neubau soll im Haushalt 2020 eingeplant werden. Die Bauarbeiten wären dann in den Jahren 2021 und 2022.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer