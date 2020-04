Grüngutabgabe in Arnum gelingt in 15 Minuten

Arnum

Ohne große Rückstauprobleme auf dem Hohen Holzweg und ohne lange Wartezeiten hat am Sonnabend die Grüngut-Annahmestelle auf dem städtischen Betriebshof in Arnum wieder ihre Arbeit aufgenommen. Mehr als 500 Gartenfreunde nutzten bei Wartezeiten von rund 15 Minuten die Möglichkeit, sich endlich von ihren teils schon unangenehm riechenden Gartenabfällen auf ordentlichem Weg zu trennen.

„Das geht ja schneller als gedacht, ich hatte schon mit einer Stunde Wartezeit gerechnet“, sagte der Westerfelder Hermann Heldermann erfreut über das zügige Vorankommen. Auch Bürgermeister Claus-Dieter Schacht zeigte sich bei seinem Besuch beeindruckt vom Ablauf. „Das ist perfekt organisiert hier“, sagte er lobend zu seinen Mitarbeitern. Denn der reibungslose Ablauf ist keine Selbstverständlichkeit: Die Wiedereröffnung des Pattenser Wertstoffhofs am vergangenen Mittwoch etwa löste ein Verkehrschaos aus.

Anzeige

Zur Galerie Nach der Corona-Unterbrechung hat die städtische Grüngut-Annahmestelle in Arnum am Sonnabend erstmals wieder ihre Tore geöffnet. Der Betrieb verlief reibungslos: Binnen 15 Minuten hatten die meisten ihre Abfälle bereits entsorgt.

Kontaktloses Leitsystem eingeführt

Für die zügige Bearbeitung der Grüngutanlieferungen hatte das fünfköpfige Mitarbeiterteam um Betriebshofleiter Claus Schmidt den Ablauf aus Gründen der Hygiene und Geschwindigkeit mit einem kontaktlosen Leitsystem umorganisiert. So wurden alle Fahrzeuge mit ihrem Grüngut von bis zu einem Kubikmeter Umfang in einer großen Schleife über das Betriebshofgelände geführt. An zwei festgelegten Stellen entluden die Mitarbeiter mit den Anlieferern die Fahrzeuge. Die dort auf den Boden abgekippten Abfälle wurden dann mit einem Radlader zu einem Bagger geschoben und von diesem in bereitstehende Container verfüllt.

Weitere NP+ Artikel

„Als wir um 8 Uhr ankamen, standen bereits die ersten zehn Autos vor der Tür. Da haben wir bereits um 8.30 Uhr und nicht erst um 9 Uhr geöffnet“, berichtet Schmidt. „Um 14 Uhr war mit den letzten zehn pünktlich Schluss“ – offenbar zur Zufriedenheit der meisten: „Das lief alles total entspannt und vernünftig. Die Leute waren alle sehr diszipliniert“, sagt er lobend zu seinen Hemminger Bürgern.

Am Sonnabend, 25. April, ist die Grüngut-Annahmestelle am Hoher Holzweg 15a wieder von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt