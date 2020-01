Erlös vom Weihnachtsmarkt für Freibadinitiative gespendet

Hemmingen

380 Euro haben die Bündnisgrünen jetzt an den Vorsitzenden des Fördervereins Freibadinitiative Arnum, Daniel Josten, überreicht. Dabei bedankten sich die Parteimitglieder Andreas Praetsch und Andrea Szèkely bei allen Bürgern, die sich an der Spende beteiligt hatten. Gesammelt worden war das Geld 2019 auf dem Weihnachtsmarkt in Hemmingen-Westerfeld für eine gemeinnützige Initiative.

Hemminger beteiligen sich an der Aktion Recycling 2.0

Großen Zuspruch hat die ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt angebotene Aktion Recycling 2.0 erfahren. Dabei konnten die Besucher am Stand der Grünen unter anderem alte Brillen, Verbandskästen und Werkzeuge abgeben, die sie nicht mehr benötigen. Die Materialien werden jetzt „einer sinnvollen Weiterverwendung zugeführt“, teilte Praetsch mit.

Von Tobias Lehmann