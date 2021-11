Die Bündnisgrünen wollen bei Recyclingaktionen in Arnum und Hemmingen-Westerfeld alte Brillen und Werkzeug sammeln. Die Spenden soll über Hilfsorganisationen an Bedürftige in Afrika gehen. Auch ausgemusterte Verbandskästen und Korken sollten nicht weggeworfen werfen – denn auch dafür gibt es Abnehmer.