Wochenlang gab es Wartezeiten an der Grünannahmestelle der Stadt Hemmingen. Wegen der Corona-Krise war die Einrichtung in Arnum geschlossen. Nun scheint aber der erste große Andrang vorüber zu sein.

So sah es noch Mitte April an der Grünannahmestelle der Stadt in Arnum aus. Die Warteschlange täuscht: Nach 15 Minuten konnten viele ihre Abfälle bereits abladen. Quelle: Torsten Lippelt