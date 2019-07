Hemmingen

Zu einem ihrer Quartalsgespräche im Jahr haben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG) Kirchliche Eltern-Kind-Arbeit in der neuen Kindertagesstätte St. Johannes Bosco an der Weetzener Landstraße in Hemmingen getroffen. Durch diese Vernetzung der kirchlichen Träger und der Stadt Hemmingen unter dem Dach de...