Arnum

Der Förderverein der Wehrkapelle Maria Magdalena in Arnum darf sich auf einen Zuschuss in Höhe von 750 Euro von der Stadt einstellen. Das machten die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr in der jüngsten Sitzung deutlich. Die Glocke der Kapelle steht seit mehreren Wochen still, da der Motor defekt ist und ersetzt werden muss. Der Förderverein hat Kostenvoranschläge von mehreren Fachfirmen eingeholt. Das günstigste Angebot liegt bei 1742 Euro, teilte die Vorsitzende Susanne Lesinski mit. Sie bat die Stadt um Unterstützung für das einzige Denkmal in Arnum. „Das Geläut wird von vielen Anwohnern vermisst“, sagte sie.

Fraktionen wollen Zuschuss für Wehrkapelle genehmigen

Der Förderverein finanziert Reparaturen aus den Mitgliedsbeiträgen und dem Erlös von Veranstaltungen. Letztere gibt es wegen des Coronavirus allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und der Mindestbeitrag für den Förderverein beträgt lediglich einen Euro pro Monat. Die Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnisgrünen lobten die Arbeit des Fördervereins und betonten auch die Bedeutung der Wehrkapelle als Attraktion für Arnum. Sie sprachen sich dafür aus, den Zuschuss zu genehmigen.

Die endgültige Entscheidung wird allerdings erst in der Ratssitzung am Donnerstag, 25. März, fallen. Jan Dingeldey (CDU) sagte an Lesinski gewandt jedoch: „Aufgrund der jetzt vorliegenden Stellungnahmen können Sie davon ausgehen, dass das läuft.“

Von Tobias Lehmann