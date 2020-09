Arnum/Hemmingen-Westerfeld/Devese

„Ich habe Jubelsprünge gemacht, als ich erfahren habe, dass Avacon das Glasfasernetz im Arnumer Gewerbegebiet ausbaut“, sagt Udo Zachries, Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Landesverband Niedersachsen. Denn das bedeutet, dass der ASB-Standort am Hohen Holzweg bald mit Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen kann.

Und das benötigt die Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation auch. „In Arnum erledigen wir für ganz Niedersachsen unser Finanz- und Rechnungswesen“, erläutert Zachries. Dabei seien unter anderem Daten von 2200 Mitarbeitern für die landesweit 19 Standorte zu verwalten. „Das schnelle Internet und die leistungsfähige Vernetzung unserer Standorte bedeuten für uns eine signifikante und regelmäßige Zeitersparnis“, sagt er.

Anzeige

Anderen Anbietern war Internetausbau zu teuer

Bislang nutzt der ASB DSL 6000. Damit ist ein Internetzugang mit einer Geschwindigkeit von bestenfalls sechs Megabit je Sekunde (MBit/s) möglich. Mit dem neuen Glasfaserkabel hingegen können die künftigen Nutzer mit 1000 Mbit/s und mehr durchs Netz surfen. „Die Umstellung auf den Glasfaseranschluss ist für uns ein Quantensprung“, sagt Zachries. Zumal zuvor bereits mehrere andere Anbieter den Breitbandausbau im Arnumer Gewerbegebiet aus Kostengründen abgelehnt hatten.

Weitere NP+ Artikel

„Unser Vorteil liegt darin, dass wir bereits über rund 10.000 Kilometer Glasfaserkabel in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt verfügen, über die wir unser Strom- und Gasnetz steuern“, erläutert Avacon-Connect-Geschäftsführer Detlef Gieselmann. Diese nutze das Unternehmen nun für den Breitbandausbau. Im Arnumer Gewerbegebiet sind dies rund 20 Kilometer. Über eine Entfernung von zwei Kilometern sollen im Gehweg am Hohen Holzweg zusätzlich neue Glasfaserkabel verlegt werden. Der Baubeginn ist für Oktober geplant. „Wenn die Witterungsverhältnisse mitspielen, können die ersten Unternehmen noch dieses Jahr an die neue Leitung angeschlossen werden“, kündigt Gieselmann an.

Detlef Gieselmann, Geschäftsführer von Avacon Connect, bringt das schnelle Internet nach Arnum. Quelle: Stephanie Zerm

Schnelles Internet ist wichtiger Standortfaktor

„Wir brauchen diese Kapazitäten dringend“, betont Bürgermeister Claus Schacht. „Für unsere Unternehmen verbessert sich damit die Infrastruktur, und das Gewerbegebiet gewinnt an Attraktivität.“ Eine schnelle Internetverbindung sei heutzutage für viele Betriebe bei der Standortwahl ausschlaggebend.

In den Glasfaserausbau im Gewerbegebiet investiert Avacon Connect laut Geschäftsführung einen sechsstelligen Betrag. Unternehmen, die das Highspeed-Internet künftig nutzen wollen, zahlen einmalige Anschlusskosten von rund 2500 Euro. Hinzu kommt je nach Leistung ein monatlicher Betrag. „Für eine Leitung mit 250 Megabit fallen etwa 250 Euro an“, sagt Gieselmann.

Das Glasfaserkabel wird ab Oktober in sogenannten Rohrverbänden in der Straße verlegt. Quelle: Stephanie Zerm

Glasfaseranschluss für Gewerbegebiet Devese geplant

Bislang ist das Interesse an der Höchstgeschwindigkeitsleitung in Arnum allerdings noch gering. Laut Gieselmann haben erst sechs der rund 40 ansässigen Unternehmen einen Nutzungsvertrag unterschrieben. Weitere Betriebe können sich jedoch noch anschließen.

Finden sich genügend Interessenten, will Avacon Connect das Highspeed-Internet auch im Gewerbepark in Hemmingen-Westerfeld und Devese anbieten. Betriebe, die Interesse haben, können sich bei Stefan Beneking von Avacon unter Telefon (0160) 93 63 86 51 und bei Hemmingens Wirtschaftsförderer Gerd Rönnau unter Telefon (0511) 4103104 melden.

Von Stephanie Zerm