Nach mehreren Corona-Fällen im Seniorenheim Haus Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld hat das Gesundheitsamt am Donnerstag, 5. November, die Quarantäne für die Einrichtung aufgehoben. Das teilte Leiter Andreas Baumert auf Anfrage dieser Zeitung mit. Damit seien auch wieder Besuche möglich.

Zehn Mitarbeiter und sieben Bewohner waren positiv auf Covid-19 getestet worden. Auch dies ließ die Zahl der aktuellen Fälle in Hemmingen zeitweise auf fast 30 steigen. Eine Bewohnerin sei mit Covid-19 gestorben. „Unsere Gedanken sind bei ihren Hinterbliebenen“, sagte Baumert.

Erster Corona-Fall im Haus Rosenpark Mitte Oktober

Der erste Fall im Haus Rosenpark an der Berliner Straße war Baumert zufolge am 15. Oktober bekannt geworden. Es seien „umgehend alle notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen worden“. So trage zum Beispiel das Personal die vorgeschriebene Schutzkleidung und FFP-2-Masken. „Dazu sind wir in engem Austausch mit den zuständigen Behörden, mit denen wir die getroffenen Maßnahmen abstimmen.“

Seit dem Bekanntwerden der Fälle durften keine Besucher mehr ins Gebäude. „Wir haben umgehend die Angehörigen telefonisch verständigt und regelmäßig per Brief oder Mail über die aktuelle Lage informiert.“ Nach der Quarantäne gelten nun die gleichen Schutzmaßnahmen wie bereits seit März. „Wir arbeiten nach einem speziellen Schutz-, Quarantäne- und Hygienekonzept, das mit den Behörden abgestimmt wurde.“ Zwei Mal täglich werde die Temperatur der Bewohner gemessen und zwei Mal täglich werden „bewohnernahe Flächen“ desinfiziert. Besucher müssen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Abstandsregeln einhalten und sich die Hände waschen.

144 Bewohner im Heim Rosenpark

In der Einrichtung, die zur Korian-Gruppe gehört, leben 144 Bewohner. Insgesamt sind 120 Mitarbeiter tätig – „im unermüdlichen Einsatz“, wie Baumert betonte. „Wir sind relativ gut durch die Zeit gekommen. Das ganze Team war bereit die Arbeitszeiten flexibel anzupassen. Manche haben Mehrarbeit geleistet oder sind extra aus dem Urlaub zurückgekommen.“

