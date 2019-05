Hemmingen

Die Stadt Hemmingen hat bekannt gegeben, wann und wo sie in dieser Woche den Schwerpunkt bei den Geschwindigkeitskontrollen setzt. Zum Einsatz kommt dabei die Radarpistole, mit der seit mehr als einem halben Jahr das Tempo von Kraftfahrzeugen gemessen wird. Es gibt drei Messtage: am Montag, 27. Mai, in Arnum, sowie am Dienstag, 28. Mai, in Hemmingen-Westerfeld und einen Tag später in Harkenbleck.

Geschwindigkeitskontrollen in Hemmingen

Laut Stadt kann sich der Plan aus organisatorischen Gründen ändern. Die Verwaltung betont, dass „im gesamten Stadtgebiet jederzeit zusätzliche Messungen“ durch die Polizei möglich seien.

Von Andreas Zimmer