Mehr als 60 Gäste haben am Sonnabend die Jahresversammlung der Feuerwehr Hemmingen-Arnum in der Wäldchenschule besucht. Dort hatte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff schlechte Nachrichten: Der Um- und Neubau der Gerätehäuser in Harkenbleck und Hemmingen-Westerfeld wird vermutlich teurer als erwartet.