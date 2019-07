Arnum

Der Fahrer ließ den Transporter nur kurz aus den Augen: Genau diesen Moment hat ein Unbekannter ausgenutzt, um ein Portemonnaie aus dem in Arnum abgestellten Fahrzeug zu stehlen. In der Geldbörse befanden sich laut Polizei unter anderem Ausweise, Scheckkarten und Bargeld.

Portemonnaie aus Transporter in Arnum gestohlen

Der Transporter stand am Dienstag in der Zeit von 13.20 bis 14.50 Uhr am Osterbruchweg. In dieser Zeit ließ der Mann das Fahrzeug für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie sollen sich im Kommissariat in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 517115 melden.

Von Andreas Zimmer