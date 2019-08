Hemmingen-Westerfeld

Premiere rund um die Straße Grevenbleck in Hemmingen-Westerfeld: 23 Haushalte laden für Sonnabend, 24. August, zum ersten Garagenflohmarkt ein. Bei der privaten Veranstaltung verkaufen Anwohner nahezu alles, darunter bequeme Kinderkleidung, gemütliche Gartenmöbel, spannende Bücher und sogar Stacheliges, denn ein Nachbar bietet seine Kakteensammlung an.

Von 10 bis 16 Uhr können Besucher auf den Privatgrundstücken stöbern, nicht nur am Grevenbleck, sondern auch an den Reihenhäusern an der Straße Börie sowie an Teilen des Fuchsbachweges. Der Eintritt ist frei.

Anwohner organisieren Garagenflohmarkt

Das Organisationsteam besteht aus drei Anwohnern: Janine Borchers, Constantin Löhrmann und Tina Kruse. Sie möchten mit ihrer Aktion auch die Nachbarschaft näher zusammenbringen. Borchers erläutert, dass bei 55 Familien angefragt worden sei. Alle hätten die Idee für gut befunden. „Besonders jene, die 1973 und folgend ihre Häuser gebaut haben und immer noch dort wohnen, freuen sich über gemeinschaftliche und Generationen übergreifende Aktion.“

Tina Kruse fügt hinzu: „In den vergangenen Jahren hat es es hier in der Straße vielerorts einen Generationswechsel gegeben. Alteingesessene Nachbarn und junge Familien können sich auf diese Weise begegnen und besser kennen lernen.“

Von Andreas Zimmer