Auch wenn es jetzt noch weit entfernt zu sein scheint: In zweieinhalb Monaten baut die Stadt den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld auf. Dafür werden weiterhin Aussteller und andere Mitwirkende gesucht.

Am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Dezember, also wie in den Vorjahren zum dritten Advent, soll sich das Gelände in ein Weihnachtsdorf verwandeln und Besucher auch über Hemmingen hinaus anlocken.

Private und gewerbliche Aussteller und weitere Mitwirkende können sich bei Monika Kupka, Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung, unter der Telefonnummer (05 11) 4 10 31 10 melden oder eine E-Mail an monika.kupka@stadthemmingen.de schicken. Zum Weihnachtsmarkt in Hemmingens zweitgrößtem Stadtteil kommen jedes Jahr mehrere Tausend Besucher.

